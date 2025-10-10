CANAL RCN
Economía

Nuevo banco internacional llega a Colombia: fuerte competencia para Bancolombia, Davivienda y más

Revolut llega a Colombia y promete transformar el sistema financiero con servicios sin comisiones y transferencias instantáneas.

Revolut llega a Colombia en 2026: banco competirá con Bancolombia y Davivienda
Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 10 de 2025
11:16 a. m.
En las últimas horas, la Superintendencia Financiera de Colombia autorizó la creación de Revolut Bank Colombia S.A., una nueva entidad que promete transformar la banca digital y competir directamente con gigantes tradicionales como Bancolombia, Davivienda y Banco de Bogotá.

La fintech británica Revolut Ltd., fundada en 2015 por Nikolay Storonsky y Vlad Yatsenko, anunció que invertirá $146.000 millones (unos 32 millones de euros) para establecer su operación en el país, con el objetivo de lanzar oficialmente sus servicios en 2026.

“Esta licencia significa que pronto ofreceremos a los colombianos, tanto particulares como empresas, soluciones financieras innovadoras, transparentes y flexibles que realmente les permitan tener un mayor control sobre su dinero”, declaró Carlos Urrutia, responsable de expansión internacional de Revolut.

Revolut, el neobanco que redefine la competencia en Colombia

Revolut operará 100 % a través de su aplicación móvil, sin sucursales físicas, siguiendo el modelo que la ha convertido en uno de los neobancos más exitosos del mundo.

En Colombia, buscará atraer tanto a usuarios digitales como a empresas, ofreciendo transferencias internacionales instantáneas y sin costo, una de sus principales innovaciones.

El director ejecutivo de la filial colombiana, Diego Caicedo, aseguró que el arribo de Revolut es “un paso significativo” hacia un ecosistema financiero más moderno e inclusivo.

“Mi tía en Inglaterra puede mandar libras un sábado a las 5 de la mañana y el dinero llega al instante, sin comisiones ni gastos”, ejemplificó.

Un nuevo jugador en la banca latinoamericana

Con presencia en más de 35 países, Revolut ya opera en Brasil y planea expandirse a México y Argentina, donde adquirió el Banco Cetelem de BNP Paribas.

Su llegada a Colombia marca un nuevo estándar de competencia digital, en un escenario donde los neobancos como Nu, Lulo Bank y RappiPay ganan cada vez más terreno.

La entrada de Revolut al país no solo amplía la oferta para los usuarios, sino que podría impulsar una nueva era de banca inteligente, sin fronteras y sin comisiones, acercando a los colombianos a un modelo financiero global.

