Banco de la República anunció que mantendrá la tasa de interés en 9,25%

Durante la tarde de este 30 de septiembre, el Banco de la República confirmó que mantendrá la tasa de interés en 9,25%.

Cabe mencionar que este sería el cuarto mes consecutivo en el que se decide mantener el porcentaje.

Según Leonardo Villar Gómez, gerente del Banco, la decisión se tomó luego de analizar si era viable mantener la tasa o bajarla.

"Eso ha sido el núcleo de la discusión en la última junta. Como saben, la inflación ha tenido una reducción significativa en los últimos dos años. Esa reducción se manifestó de manera clara a lo largo de 2024, pero ha dejado de manifestarse en 2025", aseguró Villar.

Adicionalmente, explicó que "desde noviembre de 2024 tenemos una inflación al mismo nivel (...) en ese contexto y con la perspectiva de que la inflación tomará una senda a la baja, la discusión ha estado entre la posibilidad de mantener la tasa".

Cancelan acuerdo de la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional

Entretanto, este martes también se conoció que el Banco tomó la decisión de cancelar el acuerdo de Línea de Crédito Flexible (LCF) suscrito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en abril de 2024.

"La decisión se toma dado que el acceso a los recursos ha sido suspendido por parte del organismo desde el pasado 26 de abril de 2025 y seguirá suspendido hasta el vencimiento del acuerdo vigente, según la evaluación llevada a cabo en la consulta del Artículo IV", indica el comunicado del Banco.

La LCF, aprobada por el Directorio Ejecutivo del FMI el año pasado, tenía una duración de dos años y contemplaba un monto de 6.133,5 millones de Derechos Especiales de Giro, equivalente en ese momento a unos 8.100 millones de dólares.

El instrumento, que reemplazó un acuerdo firmado en 2022, había sido concebido por las autoridades nacionales como un respaldo preventivo frente a choques externos.

Sin embargo, el Ejecutivo aclaró que la medida se toma en un contexto de fortaleza en la liquidez internacional del país.

Actualmente, Colombia cuenta con 65.500 millones de dólares en reservas internacionales, cifra impulsada por la acumulación de 1.500 millones de dólares en 2024 y los rendimientos de los portafolios, que generaron 4.500 millones de dólares entre ese año y lo corrido de 2025.