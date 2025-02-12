Este es el primer municipio de Colombia que cubre el 100% de la matrícula universitaria

La historia educativa del país escribe una nueva página con la creación del Fondo de Educación Superior Funza Educa, un programa que lo convierte en el primer municipio colombiano en asumir el 100% del valor de la matrícula universitaria para los estudiantes con mejor rendimiento académico.

Esta apuesta, presentada oficialmente en octubre de 2025, consolida un modelo educativo integral que ya posicionaba a Funza como referente nacional y que ahora se fortalece con una propuesta sin precedentes en materia de financiación para la educación superior.

La iniciativa hace parte de un sistema estructurado que acompaña a los funzanos desde los primeros meses de vida y que abarca jardines infantiles, educación básica, media, formación universitaria presencial, programas de apoyo como Pasaporte Universitario, el Plan de Alimentación Escolar (PAE), oportunidades de formación avanzada y, ahora, Funza Educa.

RELACIONADO Así será el corredor vial de 7 kilómetros que conectará a Funza con Bogotá en tiempo récord

¿Qué es el Fondo Funza de educación superior?

Se trata de un engranaje que permite garantizar continuidad y acceso a la educación en todas las etapas de la vida, un modelo único en el país que articula recursos públicos, privados y académicos para impulsar el desarrollo humano.

La alcaldesa de Funza, Jeimmy Villamil destacó la importancia del nuevo fondo y resaltó que constituye un mensaje directo al país sobre la necesidad de invertir en conocimiento como base del progreso.

Funza Educa es la prueba de que cuando la educación es el centro de la gestión pública, los sueños se hacen posibles. Hoy le decimos a nuestros jóvenes que no hay límites para su futuro.

Cómo funciona el Fondo Funza con matrícula 100% financiadas?

A diferencia de otros municipios certificados como Chía, Soacha o Mosquera, que financian solo un porcentaje de la matrícula o entregan montos fijos, Funza asume la totalidad del costo.

Esto incluye becas de pregrado y posgrado, así como un componente de sostenimiento que busca garantizar que los beneficiarios no solo ingresen a la educación superior, sino que permanezcan y culminen exitosamente sus estudios.

El programa se estructura en dos líneas principales: becas para estudiantes con los mejores promedios, que podrán acceder a programas técnicos, tecnológicos y universitarios, y becas de posgrado destinadas a fortalecer la especialización y la movilidad profesional de los habitantes. Esta amplitud de cobertura responde a la necesidad de impulsar la competitividad local mediante la formación de talento en diversas áreas del conocimiento.

Otro aspecto fundamental de Funza Educa es su sostenibilidad. El fondo está diseñado bajo un esquema de cooperación que involucra al sector público, instituciones de educación superior, empresas privadas y actores sociales, lo que garantiza su continuidad a largo plazo.

Esta articulación, según las autoridades municipales, permitirá que año tras año más jóvenes puedan acceder a oportunidades educativas sin que las condiciones económicas sean un obstáculo.