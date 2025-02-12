Venta de motos en Colombia sigue al alza: estas fueron las más vendidas en noviembre de 2025

El mercado de motocicletas en Colombia cerró noviembre de 2025 con un impulso notable, consolidando un año histórico para la industria.

De acuerdo con el más reciente informe de la alianza ANDI–Fenalco, basado en cifras del RUNT, durante el mes se matricularon 88.977 motos nuevas, un dato que reafirma la preferencia de los colombianos por este medio de transporte que combina economía, rapidez y acceso a oportunidades laborales.

¿Cuánto creció el mercado y cuáles fueron las tendencias de compra?

Frente al mismo periodo de 2024, el mercado registró un crecimiento del 25,13%, una cifra relevante en medio de un contexto económico retador.

Aunque el trimestre septiembre–noviembre mostró una leve desaceleración del -9,93%, esta se explica por factores estacionales y ajustes de inventario propios del cierre de año.

En el acumulado de enero a noviembre, el país alcanzó 988.033 motocicletas nuevas, lo que representa un crecimiento del 35,42%. En promedio, Colombia registra 89.804 motos nuevas por mes, consolidándose como uno de los mercados más dinámicos de la región.

Las preferencias de los compradores se mantuvieron claras: el segmento más demandado fue el de 101 cc a 125 cc, con una participación del 47,12%, seguido por las motocicletas entre 151 cc y 200 cc, que representaron el 26,62% del total del mes.

Las marcas y modelos que lideraron noviembre

En noviembre, Bajaj, AKT y Suzuki encabezaron el ranking de marcas más registradas, reflejando su fortaleza en precio, respaldo y disponibilidad.

RELACIONADO Prohiben la circulación de motos con parrillero no inscrito en esta ciudad de Colombia

En crecimiento, Hero destacó dentro del top 10 con un incremento del 109,46%, mientras que Vento, SYM y Fratelli fueron las marcas que más avanzaron en el top 15, con alzas superiores al 110%.

Los 10 modelos más vendidos del país concentraron el 36,25% del total comercializado y todos incorporaron sistemas de frenado avanzado ABS o CBS, una muestra del compromiso del sector con mejorar la seguridad vial.

La industria proyecta cerrar el año con más de 1,07 millones de motos registradas, confirmando que este vehículo continúa siendo esencial para millones de hogares colombianos, tanto para desplazarse como para generar ingresos.