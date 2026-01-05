Reconocida marca de ropa urbana cerró todas sus tiendas en Bogotá: esta es la razón

En las últimas horas se confirmó que Rockgotá, una de las marcas de ropa urbana más queridas por los bogotanos, cerró todas sus tiendas físicas en Bogotá, marcando el final de una etapa que durante una década dejó huella en la identidad juvenil y cultural de la ciudad.

La noticia generó nostalgia entre sus seguidores que encontraron en esta marca un espacio para expresarse a través de prendas diferentes, unisex y cargadas de personalidad, alejadas de las tendencias tradicionales.

El adiós de Rockgotá a sus tiendas físicas en Bogotá

El cierre definitivo se confirmó tras el anuncio del cese de operaciones de su último local físico, ubicado en el Centro Comercial Galerías, en la localidad de Teusaquillo. Este punto dejará de operar el próximo 18 de enero de 2026, poniendo fin a la atención presencial de la marca en la capital.

Meses atrás, en agosto de 2025, Rockgotá ya había cerrado su icónica tienda de la Zona T, situada en la Carrera 14A con Calle 82, un espacio que durante años fue referente para los amantes de la moda alternativa en el norte de Bogotá.

Posteriormente, también bajó la persiana su punto en la zona de la calle 85, acelerando el proceso de despedida del comercio físico.

A través de redes sociales, la marca compartió un mensaje que tocó fibras entre sus clientes: “Esta tienda fue importante para mucha gente. Estuvo abierta 5 años. Gracias a quienes trabajaron aquí y a quienes la hicieron parte de su rutina”. El mensaje fue acompañado por cientos de comentarios de agradecimiento y recuerdos.

¿Qué pasará ahora con la marca y sus productos?

Con este cierre, Rockgotá no desaparece del todo. La empresa confirmó que seguirá operando de manera virtual, tal como lo venía haciendo en paralelo a sus tiendas físicas.

A partir del 18 de enero, todas las compras deberán realizarse exclusivamente a través de su página web oficial.

Aunque algunos seguidores expresan preocupación por el futuro de la marca, otros ven en el canal digital una oportunidad para que Rockgotá se reinvente y continúe conectando con nuevas generaciones.