CANAL RCN
Economía

Reconocida marca de ropa urbana cerró todas sus tiendas en Bogotá: esta es la razón

Una reconocida marca de ropa urbana anunció el cierre definitivo de todas sus tiendas en Bogotá, poniendo fin a una década de historia en la moda alternativa.

Reconocida marca de ropa urbana cerró todas sus tiendas en Bogotá: esta es la razón
Foto: Freepik.

Noticias RCN

enero 05 de 2026
07:50 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas se confirmó que Rockgotá, una de las marcas de ropa urbana más queridas por los bogotanos, cerró todas sus tiendas físicas en Bogotá, marcando el final de una etapa que durante una década dejó huella en la identidad juvenil y cultural de la ciudad.

Starbucks anuncia cierre de 400 tiendas y replantea su presencia: estas son las razones
RELACIONADO

Starbucks anuncia cierre de 400 tiendas y replantea su presencia: estas son las razones

La noticia generó nostalgia entre sus seguidores que encontraron en esta marca un espacio para expresarse a través de prendas diferentes, unisex y cargadas de personalidad, alejadas de las tendencias tradicionales.

El adiós de Rockgotá a sus tiendas físicas en Bogotá

El cierre definitivo se confirmó tras el anuncio del cese de operaciones de su último local físico, ubicado en el Centro Comercial Galerías, en la localidad de Teusaquillo. Este punto dejará de operar el próximo 18 de enero de 2026, poniendo fin a la atención presencial de la marca en la capital.

Levi’s inaugura tienda flagship en Bogotá y supera las 100 tiendas en Colombia
RELACIONADO

Levi’s inaugura tienda flagship en Bogotá y supera las 100 tiendas en Colombia

Meses atrás, en agosto de 2025, Rockgotá ya había cerrado su icónica tienda de la Zona T, situada en la Carrera 14A con Calle 82, un espacio que durante años fue referente para los amantes de la moda alternativa en el norte de Bogotá.

Posteriormente, también bajó la persiana su punto en la zona de la calle 85, acelerando el proceso de despedida del comercio físico.

A través de redes sociales, la marca compartió un mensaje que tocó fibras entre sus clientes: “Esta tienda fue importante para mucha gente. Estuvo abierta 5 años. Gracias a quienes trabajaron aquí y a quienes la hicieron parte de su rutina”. El mensaje fue acompañado por cientos de comentarios de agradecimiento y recuerdos.

¿Qué pasará ahora con la marca y sus productos?

Con este cierre, Rockgotá no desaparece del todo. La empresa confirmó que seguirá operando de manera virtual, tal como lo venía haciendo en paralelo a sus tiendas físicas.

Juan Valdez abrió su primera tienda de Brasil, el país de mayor producción de café en el mundo
RELACIONADO

Juan Valdez abrió su primera tienda de Brasil, el país de mayor producción de café en el mundo

A partir del 18 de enero, todas las compras deberán realizarse exclusivamente a través de su página web oficial.

Aunque algunos seguidores expresan preocupación por el futuro de la marca, otros ven en el canal digital una oportunidad para que Rockgotá se reinvente y continúe conectando con nuevas generaciones.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Educación

Fin de vacaciones en Bogotá: ya hay fecha oficial para el inicio de clases en colegios públicos

Automovilismo

Dan a conocer cuáles son las motos que pagarán menos de $150.000 por el SOAT 2026 en Colombia

Subsidios en Colombia

Los subsidios de vivienda que siguen vigentes en 2026: lo que debe saber si va a comprar casa

Otras Noticias

Independiente Santa Fe

Independiente Santa Fe podría fichar a otro ex Millonarios: él es y así juega

El club 'cardenal' ya habría establecido diálogos con la oficina de representación del jugador. Esto se reveló.

Bogotá

Bogotá registró cerca de 1.000 reportes de animales afectados con la pólvora durante la temporada decembrina

Animales domésticos y silvestres de las localidades de Suba, Engativá y Kennedy fueron los más afectados durante las fiestas.

Diosdado Cabello

Vidente rompió el silencio y reveló cuál sería el futuro de Diosdado Cabello tras la captura de Nicolás Maduro: esto pasaría

Dinamarca

Groenlandia teme que Estados Unidos cumpla su amenaza de “anexión” tras la captura de Nicolás Maduro

Medicamentos

Menor al que fue suministrado el medicamento más costoso del mundo volvió a caminar