Starbucks anuncia cierre de 400 tiendas y replantea su presencia: estas son las razones

La icónica cadena de café ha tomado una giro radical de su presencia en el comercio.

Starbucks anuncia cierre
Foto: Freepik

enero 02 de 2026
07:49 p. m.
En lo que representa uno de los giros estratégicos más profundos en su historia reciente, Starbucks ha confirmado el cierre definitivo de aproximadamente 400 tiendas en las principales áreas metropolitanas de Estados Unidos.

Levi’s inaugura tienda flagship en Bogotá y supera las 100 tiendas en Colombia

La medida, que forma parte de un ambicioso plan de reestructuración de 1.000 millones de dólares, marca el fin de la era de la "saturación urbana" y el inicio de una transformación orientada a recuperar la esencia de la marca frente a un mercado que ha cambiado drásticamente.

Estas son las razones del cierre de Starbucks en más de 400 tiendas

Durante décadas, la estrategia de Starbucks consistió en estar en "cada esquina" de ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Chicago.

Sin embargo, bajo el liderazgo del actual CEO, Brian Niccol, la compañía ha admitido que este modelo ya no es sostenible. Solo en la ciudad de Nueva York se han clausurado 42 locales, lo que representa cerca del 12% de su presencia en la Gran Manzana.

Una de las razones de estos cierres se debe a la consolidación del home office, que ha vaciado los distritos financieros, eliminando el flujo constante de trabajadores que antes garantizaba ventas récord en las mañanas.

Por otro lado, Starbucks ya no solo compite con otras grandes cadenas, sino con una explosión de cafeterías locales de especialidad y nuevos jugadores de nicho (como tiendas de bubble tea y smoothies) que han erosionado su cuota de mercado.

