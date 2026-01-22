Reconocida marca está cambiando las reglas para los motociclistas en Colombia este 2026

Royal Enfield consolida en Colombia una visión que pone la experiencia del motociclista en el centro de su estrategia. Postventa, accesorios y moda se integran como un ecosistema que acompaña al usuario más allá del momento de compra, entendiendo el motociclismo no solo como un producto, sino como una forma de vida que se vive en la ruta, la ciudad y el día a día.

Cabe destacar que, este enfoque se refleja en una política de respaldo que marca diferencia en el mercado. Todas las motocicletas del portafolio actual cuentan con una garantía de tres años sin límite de kilometraje, una de las más amplias del sector, pensada para generar confianza, tranquilidad y valor a largo plazo en un consumidor cada vez más informado.

La experiencia postventa se apoya en una red de 47 centros de servicio en todo el país, entre talleres exclusivos y autorizados, que garantizan cobertura territorial, atención especializada y un acompañamiento alineado con las dinámicas reales de movilidad en Colombia. A esto se suma un ecosistema digital que facilita el acceso a información, mantenimiento y asistencia de forma transparente.

Este respaldo se extiende más allá del país gracias al programa de garantía sin fronteras, que permite a los motociclistas rodar en otros territorios con el acompañamiento de la marca, reforzando el espíritu viajero que caracteriza a la comunidad Royal Enfield a nivel global.

“La experiencia de un motociclista no comienza ni termina con la compra de una moto. Es un viaje continuo que se vive en cada kilómetro recorrido, en la ciudad y en la ruta. Para nosotros, asegurar que esa experiencia sea plena —desde el servicio técnico hasta el accesorio y la prenda con la que monta— es una prioridad estratégica y la base de una relación de largo plazo con nuestra comunidad en Colombia”, menciona Amaury Layolle, Sales Manager de Royal Enfield para Latinoamérica.

La misma filosofía se traslada al universo de los accesorios. Los Genuine Motorcycle Accessories de Royal Enfield cuentan con hasta tres años de garantía y están diseñados para integrarse de forma natural a cada motocicleta. En lugar de promover la personalización como un gesto puramente estético, la marca entiende los accesorios como una extensión funcional de la moto y del estilo de conducción del usuario, priorizando seguridad, compatibilidad y coherencia. Esta visión fortalece la experiencia del cliente y refuerza la percepción de calidad y consistencia de marca.

Así mismo, la moda se ha consolidado como un eje estratégico y cultural. La línea de riding gear, apparel y lifestyle de Royal Enfield, con dos años de garantía, responde a una necesidad creciente de prendas que combinan protección certificada, funcionalidad y diseño atemporal. En 2026, la propuesta se mueve entre tonos terrosos, cortes utilitarios y materiales resistentes, pensados para adaptarse a la diversidad climática y urbana de Colombia.

Más que seguir tendencias pasajeras, Royal Enfield apuesta por piezas que se conectan con la identidad del motociclista y que pueden ser usadas tanto en la ruta como fuera de ella. Chaquetas, guantes, botas y camisetas se integran con naturalidad a la vida diaria, reflejando una estética auténtica que conecta herencia, carácter y versatilidad. La moda, en este contexto, deja de ser un accesorio para convertirse en un lenguaje propio de la marca y de su comunidad.

Para Royal Enfield, rodar no termina cuando se apaga el motor; es allí donde comienza una relación que se vive en la carretera, en la ciudad y en el día a día de quienes entienden el motociclismo como una forma de vivir.