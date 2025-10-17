CANAL RCN
Economía

Dan a conocer cuánto gana una azafata en Colombia: horarios, funciones y método de trabajo

Conozca cuánto gana una azafata en Colombia en 2025, sus funciones oficiales y el horario de trabajo regulado por la Aerocivil.

Azafata-Salario en Colombia
Foto: Freeík

octubre 17 de 2025
04:49 p. m.
El trabajo de una azafata en Colombia va mucho más allá del servicio a bordo, pues combina disciplina, preparación técnica y largas jornadas bajo estrictas normas aeronáuticas.

Y es que de acuerdo con la Escuela de Aviación INEC, difundido en otro medio, el salario promedio mensual de una auxiliar de vuelo en Colombia oscila entre $2.500.000 y $4.500.000, dependiendo de la experiencia, el tipo de aerolínea y los trayectos que realice.

En algunos casos, las remuneraciones pueden superar esa cifra gracias a viáticos, horas extras y vuelos internacionales.

¿Cuánto gana una azafata en Colombia en 2025?

El Instituto Educativo Aeronáutico de Colombia precisa que una tripulante de cabina (TCP) junior —recién egresada o con poca experiencia— gana entre $2.500.000 y $3.500.000, mientras que una TCP senior o especializada puede alcanzar entre $4.000.000 y $7.000.000.

El crecimiento profesional en este campo es constante; varias aerolíneas ofrecen programas de entrenamiento y actualización técnica, lo que permite a los tripulantes ascender a puestos de mayor responsabilidad, como líder de cabina o instructora de seguridad aérea.

Además, los salarios pueden variar según el tipo de vuelo: los internacionales suelen incluir bonificaciones y viáticos adicionales por tiempo de servicio y permanencia en el extranjero.

Algunas tripulantes de cabina indican a través de redes sociales que esto varía mucho según la aerolínea, las horas de vuelo y la experiencia. Hay que incluir que algunas aerolíneas cubre los tras portes del aeropuerto a la casa y dan bonos de descuento en hoteles y tiquetes.

Horario y funciones oficiales de las tripulantes de cabina

Según la Aerocivil de Colombia y el Decreto 2742 de 2009, los tripulantes de cabina tienen jornadas estrictamente reguladas.

No pueden exceder las 90 horas de vuelo en 30 días, y su tiempo de servicio inicia una hora antes de vuelos nacionales o una hora y media antes de vuelos internacionales.

Por su parte, la Resolución 1910 de 2022 define sus principales funciones, las cuales son: garantizar la seguridad de los pasajeros, coordinar evacuaciones, manejar equipos de emergencia, brindar primeros auxilios y asegurar el cumplimiento de los procedimientos durante el vuelo y aterrizaje.

Estas normas, incluidas en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC), buscan proteger tanto a los tripulantes como a los pasajeros, promoviendo jornadas humanas y seguras dentro de un entorno laboral altamente exigente.

