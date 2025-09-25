CANAL RCN
En esto quedaría el auxilio de transporte en Colombia si el salario mínimo aumenta a 1.600.000 pesos

Las reuniones sobre la discusión del salario mínimo se han puesto en marcha. Esto se sabe

Salario mínimo Colombia 2026
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 25 de 2025
02:44 p. m.
La constante discusión anual sobre el aumento del salario mínimo legal mensual vigente (SMMLV) en Colombia para el año 2026 ya está generando proyecciones significativas, especialmente en lo que concierne a los beneficios laborales asociados, como el auxilio de transporte. Si bien el valor exacto del SMMLV y el auxilio de transporte se define a finales de cada año mediante un acuerdo en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, o por decreto del Gobierno Nacional, las proyecciones económicas y las señales políticas sugieren un incremento ambicioso que podría llevar el salario base a la cifra de $1.600.000 sin contar el auxilio.

El auxilio de transporte en Colombia, regido por la Ley 15 de 1959 y regulaciones posteriores, es un beneficio legal que busca subsidiar los costos de movilización de los trabajadores que devengan hasta dos veces el salario mínimo legal mensual vigente (SMMLV).

Así quedaría el auxilio de transporte con salario mínimo

El monto del auxilio de transporte se fija anualmente por el Gobierno Nacional, usualmente de la mano con el ajuste del salario mínimo. Históricamente, el aumento porcentual de este auxilio ha tendido a alinearse o a superar ligeramente el incremento del SMMLV y la inflación.

Para 2025, por ejemplo, el salario mínimo se fijó en $1.423.500 y el auxilio de transporte en $200.000 pesos. El incremento del auxilio para 2025 fue de un porcentaje significativo respecto al año anterior, respondiendo a la política gubernamental de priorizar el poder adquisitivo en este rubro.

Bajo el escenario hipotético de que el salario mínimo alcance los $1.600.000 en 2026, lo que representaría un incremento cercano al 12,4% (tomando como base el valor de $1.423.500 de 2025), la lógica histórica y la intención política del actual gobierno sugieren que el auxilio de transporte también experimentaría un aumento notable.

Si se aplicara un porcentaje de aumento similar al del salario mínimo (cercano al 12,4%) sobre el auxilio de transporte de 2025 ($$200.000), la cifra para 2026 se acercaría a los $224.800. Sin embargo, es posible que el aumento sea mayor, buscando un impacto más significativo en el poder adquisitivo de los hogares y siguiendo la tendencia de años anteriores.

Así se ha ubicado el salario mínimo en los últimos 10 años

2015: incremento del 4.6% = salario $644.350
2016: incremento del 7% = salario $689.455
2017: incremento del 7% = salario $737.717
2018: incremento del 5.9% = salario $781.242
2019: incremento del 6% = salario $828.116
2020: incremento del 6% = salario $877.803
2021: incremento del 3.5% = salario $908.526
2022: incremento del 10.7% = salario $1.000.000
2023: incremento del 16% = salario $1.160.000
2024: incremento del 12% = salario $1.300.000
2025: incremento del 9.53% = salario $1.423.500

