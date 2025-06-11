CANAL RCN
Economía

Gobierno Nacional aterriza rumores sobre un posible aumento del salario mínimo de $1.800.000

Ante los rumores, desde el Ministerio del Trabajo se aterrizaron una de las ideas que ha hecho más eco en los últimos días.

Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 06 de 2025
06:13 p. m.
Las esperanzas de millones de trabajadores colombianos que anhelan un salario mínimo de $1'800.000 pesos para el año 2026 han sido matizadas, a pesar de las recientes declaraciones optimistas de un alto funcionario del Gobierno. La administración nacional, por medio de sus carteras económicas y laborales, ha intervenido para recordar que el proceso de fijación del salario no es una decisión unilateral y que debe respetar los parámetros técnicos y legales establecidos.

Y es que la controversia se desató cuando el Ministro del Interior, Armando Benedetti, proyectó públicamente que el salario mínimo podría alcanzar los $1'800.000 pesos, una cifra que representa un incremento superior al 26% sobre el valor actual, que es de $1'423.500 (sin auxilio de transporte).

Esta declaración generó una inmediata reacción de los gremios empresariales, quienes calificaron la propuesta como un "verdadero sinsentido" por el riesgo que implica para la inflación, la competitividad y la estabilidad laboral.

El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, expresó su rechazo, insinuando que declaraciones de esta magnitud podrían socavar la mesa de concertación.

Gobierno se pronunció sobre la propuesta de salario mínimo de 1.800.000

Ante la ola de comentarios y la incertidumbre generada, el Ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, salió al paso para aclarar la posición oficial del Gobierno.

Sanguino enfatizó que la fijación del salario mínimo es una responsabilidad exclusiva de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (CPCPSL), compuesta por representantes de las centrales obreras, los gremios empresariales y el Gobierno.

El Ministro del Trabajo dio la fecha clave que marca el inicio formal de la negociación: el 1 de diciembre. En esa fecha, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) debe presentar las cifras consolidadas de la economía, incluyendo:

  • El Índice de Precios al Consumidor (IPC) o inflación acumulada del año.
  • El dato de la productividad laboral.
  • El Producto Interno Bruto (PIB) del tercer trimestre.

Sanguino hizo un llamado a la prudencia y a guiarse por la Ley 278 de 1996, la cual establece los criterios técnicos que deben primar sobre las expectativas políticas.

