Así quedaría el salario mínimo en 2026 con aumentos máximos o mínimos, esto dicen los datos

En medio de conversaciones por definir el salario para el otro año, así podría quedar.

Salario mínimo Colombia 2026
Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 05 de 2025
07:52 p. m.
La negociación del salario mínimo para 2026 en Colombia se perfila como un pulso intenso entre el Gobierno, los gremios empresariales y las centrales obreras, con estimaciones que sitúan el aumento entre un mínimo anclado a la inflación y un techo que podría ser uno de los más altos en términos reales de las últimas décadas.

La cifra final, que regirá a partir de enero, tendrá un impacto directo en el poder adquisitivo de millones de trabajadores y en la dinámica económica del país.

El punto de partida para cualquier aumento se basa en la fórmula tradicional que busca proteger el poder adquisitivo de los trabajadores: la inflación (Índice de Precios al Consumidor o IPC) del año que termina, más el indicador de productividad total de los factores.

Las proyecciones económicas indican que la inflación anual en 2025 podría cerrar alrededor del 5%. Algunos datos de cierre de septiembre de 2025 ya ubicaban el IPC anual en 5,18%, una cifra que sirve como referencia inicial.

Así aumentaría el salario en mínimos

De mantenerse estas cifras, el aumento mínimo o "piso técnico" del salario mínimo para 2026 se ubicaría en un rango de incremento que oscilaría entre 6,5% y 7,2% (5% de IPC + 1,5% a 2,2% de productividad proyectada, o 5,18% de IPC + 1,5% a 2,0% de productividad).

Un aumento en el rango más bajo del 6,5% sobre el salario mínimo actual (de $1.423.500 en 2025, sin auxilio de transporte) lo situaría aproximadamente en $1.516.228 pesos.

Sin embargo, varias entidades y analistas proyectan escenarios de incremento superiores, impulsados por la intención del Gobierno de garantizar un aumento significativo del poder adquisitivo de los trabajadores, especialmente considerando el contexto preelectoral de algunas regiones.

La estimación más alta, de un 12,4% (escenario de máximo riesgo según algunos informes), implicaría que el salario mínimo alcance aproximadamente los $1.600.000 pesos.

