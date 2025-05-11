¿Es viable un salario mínimo en $1.800.000? Reacciones y análisis a la propuesta del mininterior

Este 5 de noviembre, el ministro del Interior, Armando Benedetti, publicó un video en sus redes sociales en donde hablaba sobre lo que ha sido el salario mínimo durante el gobierno de Gustavo Petro, destacando el considerable aumento que ha tenido en tres años de Gobierno.

Explicó que la cifra podría alcanzar el $1.800.000 al finalizar el 2025, considerando los cambios en los recargos nocturnos y festivos implementados en la reforma laboral, abriendo el camino para la discusión de lo que será el pago a los trabajadores en 2026.

Reacciones tras la publicación de Armando Benedetti

Diferentes gremios empresariales se pronunciaron ante la propuesta del mininterior. Desde Fenalco, el presidente Jaime Alberto Cabal indicó que este aumento sería "un verdadero sinsentido" y hasta le recomendó a Benedetti tomar clases de economía.

Entre tanto, el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, aseguró en diálogo con Caracol Radio que el valor que da Benedetti representaría un aumento del 12% en comparación al de este año, lo que está en la línea con lo que se plantea el Gobierno Nacional.

Sin embargo, expresó que se generaría preocupación con relación al control de la inflación y desafíos sociales. "Claro, gran noticia para las personas que ganan un salario mínimo, pero recordemos que esto ha generado algunos elementos de preocupación, especialmente en el frente de inflación que lleva 4 meses estancada por encima del 5%".

La propuesta de Armando Benedetti

De acuerdo a la afirmación del presidente de Fenalco, la propuesta de Benedetti es de aumentar el salario base en un 26%, pasando de $1.423.500 a $1.800.000, pero desde Fedesarrollo entienden que la cifra entregada por el ministro sería con el 100% de los recargos, incluyendo el auxilio de transporte, fijando el 12% de aumento que mencionó.

Tras este debate, Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, señaló que hasta el 1 de diciembre se instalará la mesa de negociación entre Gobierno Nacional, gremios y trabajadores.

"La negociación del salario mínimo es una función asignada legalmente a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (el cual se compone con representantes de los gremios empresariales, las centrales obreras y el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Trabajo", comentó Sanguino.