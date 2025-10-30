Fijan fecha para negociación del salario mínimo en 2026, ¿En cuánto quedará?

Desde hace varias semanas, el tema de la definición del salario mínimo para 2026 ha venido siendo una constante de diálogos. En este lapso de tiempo, varios han dado pistas de cuánto sería el incremento para el otro año, sin embargo, esto no se sabe aún.

Bajo este panorama, y para dar un poco de claridad al tema, desde el Gobierno Nacional han anunciado en los últimos días la fecha en la que comenzará la concertación para el aumento de este.

En charla con la periodista María Jimena Duzán, el ministro del trabajo, Antonio Sanguino, dio a conocer cuál será la agenda para definir ello.

Esta sería la fecha en la que empezará la negociación del salario mínimo

En este diálogo, el ministro aseguró que desde la cartera van a "convocar la comisión de concertación laboral para ese tema. La comisión ya ha sesionado en dos o tres ocasiones este semestre y a partir de noviembre de la primera semana de noviembre instalamos las sesiones para empezar a discutir el incremento del salario mínimo”.

El proceso tiene en cuenta varios factores económicos y busca un consenso, aunque la decisión final podría ser tomada por decreto presidencial si no se logra un acuerdo.

Para definir el aumento, se analizan variables macroeconómicas como la inflación, la productividad, el producto interno bruto (PIB) y la contribución de los salarios a los ingresos nacionales.

Proyecciones que se tienen sobre el salario mínimo en 2026

Aunque la cifra definitiva aún no se ha acordado, existen varias proyecciones y declaraciones que dan una idea del posible aumento.

Un análisis sugiere que el salario mínimo podría acercarse a $1.600.000 COP en 2026, lo que representaría un aumento significativo.

Otras estimaciones sitúan el aumento por encima de la inflación proyectada, buscando un incremento real del poder adquisitivo de los trabajadores.

Al igual que el salario mínimo, el auxilio de transporte se ajusta anualmente. En 2025, el subsidio fue de $200.000 pesos.