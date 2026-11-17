¿Cómo participar por el viaje a la Fórmula 1 en el Salón del Automóvil 2026?

La edición número 20 del Salón Internacional del Automóvil en Bogotá trae una sorpresa que trasciende las fronteras de Corferias. Gracias a una alianza estratégica con el programa CORFERIAS CLUB C-FIEL, los asistentes a la feria automotriz más importante del país podrán participar en la actividad “Vive la Fórmula 1 en España”.

El proceso para entrar en la carrera por este premio es sencillo, pero exige cumplir con pasos puntuales dentro del recinto ferial:

Adquirir la entrada: Comprar una boleta válida para el Salón Internacional del Automóvil 2026 (evento que se realiza del 12 al 22 de noviembre) únicamente a través de los canales oficiales de venta. Acudir al punto de registro: Una vez dentro de Corferias, el visitante debe dirigirse al punto de CORFERIAS CLUB C-FIEL, ubicado estratégicamente en el sector del ARCO. Validar los datos: Presentar la boleta o el comprobante de compra, registrar sus datos personales y conservar el soporte de pago original.

El plazo para completar este registro presencial inicia el 12 de noviembre a las 10:00 a. m. y cierra de manera definitiva el 21 de noviembre de 2026 a las 8:00 p. m.

Cortesía: Salón del automóvil 2027

La trivia decisiva: fecha y hora clave para ganar el viaje a Madrid

Registrarse en la feria es apenas el primer paso para asegurar un asiento en las gradas del automovilismo mundial. La definición del ganador se realizará mediante un reto de conocimiento que pondrá a prueba qué tanto saben los fanáticos sobre el Salón Internacional del Automóvil 2026 y el programa CORFERIAS CLUB C-FIEL.

Agende este momento, porque la ventana de tiempo será muy corta:

Fecha de la trivia : Domingo 22 de noviembre de 2026.

Horario habilitado: Desde las 12:00 del mediodía hasta la 1:00 p. m. (una sola hora disponible).

: Domingo 22 de noviembre de 2026. Horario habilitado: Desde las 12:00 del mediodía hasta la 1:00 p. m. (una sola hora disponible). Plataforma: El cuestionario se habilitará en la sección C-FIEL de la página oficial (salondelautomovil.com) y también llegará directamente al correo electrónico que cada participante inscribió durante su registro en Corferias.

¿Qué incluye exactamente el premio al Gran Premio de España 2027?

El ganador podrá elegir a un acompañante mayor de edad para viajar a Madrid y vivir de cerca el Gran Premio de España de Fórmula 1 de 2027, competencia programada oficialmente entre el 10 y el 12 de septiembre del próximo año.

El paquete diseñado para dos personas cubre los aspectos esenciales de la travesía europea:

Vuelos internacionales: Tiquetes aéreos ida y regreso en clase económica en la ruta Bogotá – Madrid – Bogotá, incluyendo equipaje de cabina y una maleta de bodega de hasta 23 kilogramos por pasajero.

Tiquetes aéreos ida y regreso en clase económica en la ruta Bogotá – Madrid – Bogotá, incluyendo equipaje de cabina y una maleta de bodega de hasta 23 kilogramos por pasajero. Hospedaje: Siete noches y ocho días en un hotel categoría cuatro estrellas en Madrid (acomodación doble), con desayunos diarios, impuestos hoteleros y acceso a zonas comunes incluidos.

Siete noches y ocho días en un hotel categoría cuatro estrellas en Madrid (acomodación doble), con desayunos diarios, impuestos hoteleros y acceso a zonas comunes incluidos. Acceso a la Fórmula 1 : Dos entradas en categoría general para las sesiones del Gran Premio de España.

: Dos entradas en categoría general para las sesiones del Gran Premio de España. Movilidad local y respaldo: Traslados privados entre el hotel y el circuito durante los tres días de competencia, además de un seguro básico de asistencia médica internacional para ambos viajeros.

Es importante tener en cuenta que el premio no cubre gastos personales, almuerzos, cenas, bebidas, impuestos de salida del país ni los traslados entre el aeropuerto y el hotel en Madrid.

Requisitos y condiciones: ¿quiénes pueden concursar en Corferias?

La actividad cuenta con el respaldo y la autorización de la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá. Para garantizar la transparencia del proceso, la organización estableció reglas claras sobre quiénes pueden participar:

Edad y documentación: Solo aplica para personas naturales mayores de 18 años que cuenten con cédula de ciudadanía o cédula de extranjería vigente.

Solo aplica para personas naturales mayores de 18 años que cuenten con cédula de ciudadanía o cédula de extranjería vigente. Tipo de boleta: Únicamente participan quienes hayan comprado su entrada por canales oficiales; no son válidas las boletas de cortesía, invitaciones especiales ni acreditaciones de prensa o expositores.

Únicamente participan quienes hayan comprado su entrada por canales oficiales; no son válidas las boletas de cortesía, invitaciones especiales ni acreditaciones de prensa o expositores. Límite de participación: Cada boleta habilita un único registro y cada persona podrá inscribirse una sola vez con su documento de identidad. Participar en la dinámica no tiene ningún costo adicional al valor de la boleta de ingreso a la feria.

Quienes deseen revisar la letra menuda, consultar los términos y condiciones completos o adquirir sus entradas desde ya, pueden ingresar directamente al portal oficial salondelautomovil.com.