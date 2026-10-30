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Gobierno mantiene estable el precio de la gasolina y el ACPM para noviembre

En la noche de este viernes 30 de octubre, el Ministerio de Minas informó que no cambian los precios.

Gasolina.
Gasolina. Foto: diseñada por Magnific.

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 30 de 2026
09:40 p. m.
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Este viernes 30 de octubre, el Gobierno informó que se mantienen estables los precios de la gasolina y el ACPM para noviembre.

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El Ministerio de Minas señaló que se busca evitar que las alzas del contexto internacional recaigan en los consumidores. Por lo tanto, en la ecuación está el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, el cual se encarga de asumir el costo fiscal estimado en 15.500 millones de pesos a lo largo del mes.

Precio de la gasolina desde el 1 de noviembre

Con respecto a lo que vendrá en diciembre, el Gobierno precisó que se estudiará la posibilidad de no subirle a los precios, dependiendo del desarrollo que tenga la situación internacional.

Así las cosas, estos son los precios promedio del galón de gasolina en las principales ciudades:

  • Bogotá - $ 16.331.
  • Medellín - $ 16.251.
  • Cali - $ 16.339.
  • Barranquilla - $ 15.964.
  • Cartagena - $ 15.921.
  • Montería - $ 16.171.
  • Bucaramanga - $ 16.089.
  • Villavicencio - $ 16.431.
  • Pereira - $ 16.276.
  • Manizales - $ 16.304.
  • Ibagué - $ 16.245.
  • Pasto - $ 13.920.
  • Cúcuta - $14.281.
  • Promedio en las 13 principales ciudades: $ 15.886.

El revés que hubo en octubre

En octubre hubo un inesperado revés. En la noche del miércoles 30 de septiembre, con el cierre de mes, el Gobierno informó que desde el día siguiente, jueves 1 de octubre, la gasolina iba a aumentar en 46 pesos, lo cual se tradujo en una variación del 0.29 %.

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El Ministerio de Hacienda precisó que el incremento respondía a la actualización en el costo del etanol, uno de los productos más importantes del combustible. Explicó que el terremoto del 10 de agosto generó efectos.

Sin embargo, ese 1 de octubre, el presidente Abelardo de la Espriella se pronunció y citó a la ministra de Energía, María Nohemí Arboleda, para revertir esta decisión que, al final, terminó ocurriendo así.

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