CANAL RCN
Economía

Embargan cuentas y bienes a 25.000 personas por multas de convivencia: así deben pagar

La Secretaría de Hacienda de Bogotá ejecutó más de 25.000 embargos por multas de convivencia no pagadas. Portar armas, colarse en TransMilenio o desacatar a la autoridad, entre otras infracciones.

Embargos a 25.00 bogotanos por multas ciudadanas
Foto: Ponal

Noticias RCN

octubre 29 de 2025
04:57 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Secretaría de Hacienda de Bogotá anunció este miércoles el embargo de cuentas bancarias, billeteras digitales y bienes a más de 25.000 ciudadanos que no han pagado sus multas por infracciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Ministerio de Hacienda emitió concepto no favorable a proyecto que busca reformar el Icetex
RELACIONADO

Ministerio de Hacienda emitió concepto no favorable a proyecto que busca reformar el Icetex

Esta medida hace parte de la campaña “¡Ey! Si le debes a Bogotá, ponte al día”, con la que el Distrito busca recuperar las obligaciones pendientes no solo de impuestos, sino también de sanciones por comportamientos contrarios a la convivencia.

Entre las conductas más frecuentes que originaron los cobros se encuentran portar armas, elementos cortopunzantes o sustancias peligrosas, evadir el pago del pasaje en el transporte público, irrespetar a la autoridad policial y consumir o vender drogas en espacios públicos cercanos a colegios o parques.

¿Cómo notificará Hacienda a los sancionados?

Según la entidad, los ciudadanos serán contactados por mensaje de texto, WhatsApp (300 270 3002) y correo electrónico (cobrohacienda@shd.gov.co). En estos canales se informará el valor de la deuda y las opciones para ponerse al día.

¿Debe impuestos? Bogotá lanza Feria Virtual como salvavidas para morosos
RELACIONADO

¿Debe impuestos? Bogotá lanza Feria Virtual como salvavidas para morosos

Sin embargo, la Secretaría aclaró que nunca solicitará pagos por aplicaciones o billeteras digitales, ni consignaciones directas, y recomendó verificar la información únicamente en los canales oficiales: www.haciendabogota.gov.co.

La entidad recordó que los intereses de mora aumentan diariamente, por lo que invita a los ciudadanos a resolver sus obligaciones cuanto antes para evitar nuevas medidas judiciales.

¿Qué deben hacer los morosos?

Las personas con sanciones pueden agendar una cita presencial a través del portal de la Secretaría de Hacienda o escanear el código QR disponible en la página oficial. Allí recibirán atención personalizada sobre los trámites de cobro no tributario y los mecanismos de pago.

Exclusivo: Lo que dicen los chats entre María Alejandra Benavides y diversos miembros del Ministerio de Hacienda
RELACIONADO

Exclusivo: Lo que dicen los chats entre María Alejandra Benavides y diversos miembros del Ministerio de Hacienda

Con esta medida, la administración distrital busca reforzar la cultura ciudadana y el cumplimiento de la ley, recordando que las multas de convivencia no son simbólicas, sino obligaciones que pueden derivar en embargos reales si no se cancelan a tiempo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Nequi

“No estaremos disponibles”: Nequi anuncia mantenimiento, luego de fallas en la app

Superfinanciera

Superfinanciera confirma afectación por caída global de Microsoft: su sitio web está inactivo

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 29 de octubre de 2025

Otras Noticias

Miguel Uribe

Alias El Viejo, el eslabón clave del magnicidio de Miguel Uribe, enviado a la cárcel por cuatro delitos

Simeón Pérez no aceptó los cargos imputados por su presunta participación en el crimen del precandidato presidencial.

Selección Colombia Femenina

La Selección Colombia Sub-17 quedó eliminada del Mundial tras ser goleada por Japón: resumen y goles

¡Fin del sueño! La Selección Colombia Sub-17 quedó eliminada del Mundial con goleada de Japón 4-0. Vea los goles y el resumen.

Redes sociales

La Mansión de Luinny: ¿dónde y a qué hora ver a los participantes?

Superintendencia de Salud

Nombramiento de Bernardo Camacho en la Supersalud genera polémica por su relación con la Nueva EPS

Venezuela

Militares venezolanos confirman la incautación de material bélico y panfletos del ELN en campamentos fronterizos