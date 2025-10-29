Embargan cuentas y bienes a 25.000 personas por multas de convivencia: así deben pagar

La Secretaría de Hacienda de Bogotá anunció este miércoles el embargo de cuentas bancarias, billeteras digitales y bienes a más de 25.000 ciudadanos que no han pagado sus multas por infracciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Esta medida hace parte de la campaña “¡Ey! Si le debes a Bogotá, ponte al día”, con la que el Distrito busca recuperar las obligaciones pendientes no solo de impuestos, sino también de sanciones por comportamientos contrarios a la convivencia.

Entre las conductas más frecuentes que originaron los cobros se encuentran portar armas, elementos cortopunzantes o sustancias peligrosas, evadir el pago del pasaje en el transporte público, irrespetar a la autoridad policial y consumir o vender drogas en espacios públicos cercanos a colegios o parques.

¿Cómo notificará Hacienda a los sancionados?

Según la entidad, los ciudadanos serán contactados por mensaje de texto, WhatsApp (300 270 3002) y correo electrónico (cobrohacienda@shd.gov.co). En estos canales se informará el valor de la deuda y las opciones para ponerse al día.

Sin embargo, la Secretaría aclaró que nunca solicitará pagos por aplicaciones o billeteras digitales, ni consignaciones directas, y recomendó verificar la información únicamente en los canales oficiales: www.haciendabogota.gov.co.

La entidad recordó que los intereses de mora aumentan diariamente, por lo que invita a los ciudadanos a resolver sus obligaciones cuanto antes para evitar nuevas medidas judiciales.

¿Qué deben hacer los morosos?

Las personas con sanciones pueden agendar una cita presencial a través del portal de la Secretaría de Hacienda o escanear el código QR disponible en la página oficial. Allí recibirán atención personalizada sobre los trámites de cobro no tributario y los mecanismos de pago.

Con esta medida, la administración distrital busca reforzar la cultura ciudadana y el cumplimiento de la ley, recordando que las multas de convivencia no son simbólicas, sino obligaciones que pueden derivar en embargos reales si no se cancelan a tiempo.