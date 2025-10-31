CANAL RCN
Economía

Sector hotelero apuesta por experiencias creativas para dinamizar la ocupación y promover destinos locales

La iniciativa busca enriquecer la experiencia de los huéspedes y atraer viajeros nacionales e internacionales.

Foto: Suministrada

Noticias RCN

octubre 31 de 2025
07:43 p. m.
En una apuesta por dinamizar el turismo en el último trimestre del año, Faranda Hotels & Resorts puso en marcha una celebración masiva de Halloween en sus 16 hoteles en Colombia.

La iniciativa, que involucra a más de mil colaboradores, busca enriquecer la experiencia de los huéspedes y atraer viajeros nacionales e internacionales mediante ambientaciones temáticas, disfraces y decoraciones especiales en recepciones, restaurantes y zonas comunes.

El epicentro de la campaña será el Hotel Caribe by Faranda, en Cartagena, donde se desarrollarán actividades familiares y temáticas durante la temporada.

Una apuesta por creatividad y experiencia para impulsar turismo en temporada de fin de año

“Esta iniciativa va más allá de una simple celebración. En Faranda, entendemos que la experiencia del huésped comienza con la pasión de nuestro equipo”, afirmó Fabiola De Sousa, directora corporativa de mercadeo de la cadena.

“Estamos invirtiendo en la creatividad de nuestra gente para impulsar la ocupación y fortalecer la cadena de valor del turismo en cada región donde operamos”.

La estrategia se alinea con el crecimiento sostenido del sector turístico en Colombia. Según cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el país recibió 6,7 millones de visitantes extranjeros en 2024, y se proyecta un aumento cercano al 10% para el cierre de 2025.

Cartagena, uno de los destinos más visitados, recibió más de dos millones de turistas internacionales el año pasado. Faranda busca revitalizar la temporada baja en la ciudad y generar empleos indirectos en sectores como comercio, transporte y gastronomía.

Campaña de Halloween busca impulsar desarrollo económico

Más allá de la decoración, la campaña representa una apuesta del sector privado por el desarrollo económico y cultural. Con más de 40 años de trayectoria, Faranda Hotels & Resorts opera 37 hoteles en siete países, y se destaca por su enfoque en crear experiencias memorables.

La celebración de Halloween se convierte así en una herramienta para posicionar a Colombia como un destino vibrante y abierto al mundo.

