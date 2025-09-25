CANAL RCN
Economía

Reconocida cadena de hoteles cierra una de sus sedes más importantes en San Andrés: esta fue la razón

La noticia fue confirmada por la reconocida cadena en las últimas horas.

Noticias RCN

septiembre 25 de 2025
09:25 p. m.
En una noticia que sacude al sector turístico de la isla de San Andrés, la cadena hotelera Hoteles Decameron ha anunciado la suspensión inmediata y temporal de las operaciones de su icónico Hotel Aquarium debido al hallazgo de fallas estructurales que comprometen la seguridad del inmueble.

La decisión, tomada con carácter preventivo y priorizando la integridad de huéspedes y empleados, se produce tras recibir un informe preliminar de ingeniería que advierte sobre anomalías significativas en la estructura.

El comunicado emitido por Decameron este jueves 25 de septiembre señala que el informe técnico, recibido el 22 de septiembre, fue el detonante para el cierre de uno de los hoteles más reconocidos y tradicionales del archipiélago.

"Esta decisión obedece al resultado preliminar de un estudio de ingeniería recibido el 22 de septiembre, que señala anomalías en la estructura de las instalaciones y que eventualmente podrían comprometer la estabilidad física del hotel”, explicó la cadena en su misiva.

La compañía ha enfatizado que, a pesar de la profunda molestia que esta medida pueda causar, la seguridad y el bienestar de sus clientes y colaboradores es la principal prioridad, una postura fundamental ante un riesgo de tal magnitud.

¿Qué pasará con este hotel en San Andrés?

Ante la emergencia, Hoteles Decameron ha activado un riguroso plan de contingencia para mitigar el impacto en los turistas que ya se encontraban hospedados y aquellos con reservas vigentes para los próximos días y semanas.

Para los huéspedes actualmente alojados en el Hotel Aquarium, la cadena ha dispuesto un equipo de colaboradores dedicado exclusivamente a gestionar su reubicación a otros hoteles Decameron dentro de la isla, o a establecimientos aliados con los que se han coordinado alojamientos.

El objetivo es garantizar que los viajeros puedan continuar sus vacaciones en condiciones óptimas y con la menor interrupción posible. Este proceso de traslado se realiza de manera asistida y coordinada para asegurar la continuidad de la estadía.

De forma paralela, un segundo equipo de trabajo se ha encargado de contactar a los clientes con reservas confirmadas para el futuro inmediato. A estos viajeros se les están ofreciendo alternativas de reacomodación en otras propiedades de la cadena, tanto en San Andrés como en otros destinos, o, en su defecto, la opción de recibir el reembolso total de su dinero. Decameron ha puesto a disposición diversos canales de atención exclusivos para resolver inquietudes y gestionar estos trámites, incluyendo líneas telefónicas y un correo electrónico dedicado.

La cadena hotelera ha reiterado sus "más profundas disculpas" a los clientes afectados por los inconvenientes y ha apelado a su comprensión frente a una decisión que, aunque difícil, se toma bajo el principio innegociable de preservar la vida.

