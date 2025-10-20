CANAL RCN
Colombia

Nueve hoteles de Colombia entraron en el listado de los mejores del mundo: ¿cuáles son?

La Guía Michelin, reconocida por sus Estrellas en gastronomía, otorgó por primera vez su nueva distinción hotelera a nueve alojamientos de Colombia.

Hoteles de Colombia
Foto: Michelin Guide

Noticias RCN

octubre 20 de 2025
03:56 p. m.
Colombia fue incluido por primera vez ene l listado de la Guía Michelin con nueve hoteles que recibieron la Llave Michelin, una nueva distinción creada para reconocer las mejores experiencias en el mundo.

La evaluación se basa en 5 criterios: excelencia arquitectónica e interior, calidad y constancia del servicio, carácter y personalidad del establecimiento, relación calidad-precio y contribución al entorno o comunidad local.

Hoteles de Colombia que recibieron Dos Llaves Michelin

La nueva distinción se divide en tres categorías:

La nueva distinción se divide en tres categorías:

  • Una Llave Michelin: una estancia muy especial.
  • Dos Llaves Michelin: una estancia excepcional
  • Tres Llaves Michelin: experiencias extraordinarias de nivel mundial.
En este caso, dos hoteles obtuvieron la categoría de Dos Llaves Michelin, una clasificación que resalta alojamientos que ofrecen hospitalidad de nivel global.

  • Cannúa Lodge en Marinilla, Antioquia: reconocido por su modelo de turismo sostenible, su diseño integrado con el paisaje y su relación cercana con la comunidad local.
  • Casa Pestagua en Cartagena: una joya arquitectónica del siglo XVIII restaurada con precisión que conserva la elegancia de los palacios moriscos y refleja el lujo histórico del Caribe.

Hoteles en Colombia que recibieron Una Llave Michelin

Por otro lado, siete hoteles colombianos fueron galardonados con Una Llave Michelin:

  • Hotel Casa Legado en Bogotá
  • Hotel Quadrifolio en Cartagena
  • Casa San Agustín en Cartagena
  • Casona del Colegio en Cartagena
  • Sofitel Legend Santa Clara en Cartagena
  • El Cielo Hotel & Restaurant en Medellín
  • Hacienda Bambusa en Armenia
Además de los nueve hoteles premiados con Llaves, la Guía Michelin destacó 27 alojamientos colombianos como estancias de calidad que sobresalen por su arquitectura, autenticidad y servicio.

En este grupo se encuentran Bio Habitat Hotel en Armenia, B.O.G. Hotel en Bogotá, Charleston Santa Teresa en Cartagena, Marquee Medellín, entre otros.

Para ver la lista completa de los hoteles colombianos seleccionados por la Guía Michelin puede consultar aquí.

