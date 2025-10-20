Nueve hoteles de Colombia entraron en el listado de los mejores del mundo: ¿cuáles son?

Colombia fue incluido por primera vez ene l listado de la Guía Michelin con nueve hoteles que recibieron la Llave Michelin, una nueva distinción creada para reconocer las mejores experiencias en el mundo.

La evaluación se basa en 5 criterios: excelencia arquitectónica e interior, calidad y constancia del servicio, carácter y personalidad del establecimiento, relación calidad-precio y contribución al entorno o comunidad local.

Hoteles de Colombia que recibieron Dos Llaves Michelin

El turismo en Colombia fue reconocido por la Guía Michelin con nueve hoteles galardonados con la Llave Michelin, pero ¿qué significa esto?

La nueva distinción se divide en tres categorías:

Una Llave Michelin: una estancia muy especial.

una estancia muy especial. Dos Llaves Michelin: una estancia excepcional

una estancia excepcional Tres Llaves Michelin: experiencias extraordinarias de nivel mundial.

RELACIONADO Sorprenden jugando fútbol al hombre que por celos asesinó a su amigo hincha del Santa Fe

En este caso, dos hoteles obtuvieron la categoría de Dos Llaves Michelin, una clasificación que resalta alojamientos que ofrecen hospitalidad de nivel global.

Cannúa Lodge en Marinilla, Antioquia: reconocido por su modelo de turismo sostenible, su diseño integrado con el paisaje y su relación cercana con la comunidad local.

Casa Pestagua en Cartagena: una joya arquitectónica del siglo XVIII restaurada con precisión que conserva la elegancia de los palacios moriscos y refleja el lujo histórico del Caribe.

Hoteles en Colombia que recibieron Una Llave Michelin

Por otro lado, siete hoteles colombianos fueron galardonados con Una Llave Michelin:

Hotel Casa Legado en Bogotá

Hotel Quadrifolio en Cartagena

Casa San Agustín en Cartagena

Casona del Colegio en Cartagena

Sofitel Legend Santa Clara en Cartagena

El Cielo Hotel & Restaurant en Medellín

Hacienda Bambusa en Armenia

Además de los nueve hoteles premiados con Llaves, la Guía Michelin destacó 27 alojamientos colombianos como estancias de calidad que sobresalen por su arquitectura, autenticidad y servicio.

En este grupo se encuentran Bio Habitat Hotel en Armenia, B.O.G. Hotel en Bogotá, Charleston Santa Teresa en Cartagena, Marquee Medellín, entre otros.

Para ver la lista completa de los hoteles colombianos seleccionados por la Guía Michelin puede consultar aquí.