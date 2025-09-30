Estas son las motos a las que podría incrementarle el valor del SOAT tras propuesta

Hace algunos días, desde la Superfinanciera de Colombia se ha emitido una advertencia clara: el precio del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) podría experimentar un ajuste al alza a partir del próximo año. Esta declaración, emitida en el marco de un reciente foro económico, pone en el centro del debate la sostenibilidad de un sistema que, a pesar de los esfuerzos del Gobierno por reducir la evasión y mitigar los costos, sigue enfrentando graves desafíos financieros derivados de la alta siniestralidad vial y el fraude.

La tarifa del SOAT, que se ajusta anualmente, no es un valor discrecional, sino el resultado de una fórmula técnica compleja. Esta fórmula, establecida por la propia Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), considera tres pilares fundamentales: la variación anual de la Unidad de Valor Tributario (UVT), el costo de la atención médica y la siniestralidad reportada por las compañías aseguradoras a través de Fasecolda, y los porcentajes de contribución al Sistema de Seguridad Social en Salud (ADRES) y al RUNT.

La razón principal detrás de la inestabilidad del sistema, y el punto central de la advertencia, es la desproporcionada accidentalidad. Las cifras son contundentes: las motocicletas, que constituyen cerca del 60% del parque automotor asegurado, son responsables de más del 62% de las muertes en accidentes de tránsito y concentran el mayor número de reclamos ante el SOAT.

A pesar de que el Gobierno implementó una tarifa con un descuento del 50% para motos de bajo cilindraje (menores a 200 c.c.) y vehículos de servicio público, se estima que más del 60% de las motocicletas que circulan en el territorio nacional lo hacen sin el seguro obligatorio vigente.

¿A qué motos les afectaría la posible subida del SOAT?

La clave de la propuesta es que las tarifas de las motos de alto cilindraje (especialmente las que superan los 400 c.c.) podrían ver un incremento en el costo de su póliza.

El argumento es que, si bien la siniestralidad en volumen es mayor en las motos de baja cilindrada (que representan la mayoría del parque automotor), las motos de mayor potencia, a menudo asociadas a velocidades más altas y a un mayor valor comercial, deberían asumir un costo de riesgo más alto y más detallado que el actual cobro único para "más de 200 c.c.".

Por otro lado, la iniciativa traería un beneficio directo para los propietarios de motos de cilindraje intermedio (entre 201 c.c. y 400 c.c.). Estos motociclistas, que hoy pagan el tope de la categoría "más de 200 c.c.", podrían ver una reducción significativa en su tarifa si la Superfinanciera establece un valor menor para este nuevo rango específico, haciendo el seguro más accesible para un segmento importante del mercado.