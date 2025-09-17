Semana de receso escolar en Colombia 2025 será más larga de lo habitual: así quedó el calendario

La semana de receso escolar en Colombia es una de las fechas más esperadas por estudiantes, padres de familia y docentes. Este 2025 tendrá una particularidad especial: será más extensa de lo habitual gracias a la coincidencia con un festivo nacional.

De acuerdo con el calendario oficial del Ministerio de Educación, el descanso será del lunes 6 al viernes 10 de octubre; sin embargo, se prolongará hasta el lunes 13 de octubre, festivo por el Día de la Raza y la Hispanidad.

Esto significa que los estudiantes regresarán a clases el martes 14 de octubre, disfrutando de un día adicional para extender sus vacaciones.

¿Quiénes disfrutan de la semana de receso?

El Ministerio de Educación precisó que “los estudiantes de los establecimientos de educación preescolar, básica y media de los calendarios A y B tendrán semana de receso el mes de octubre”.

Esto incluye a los colegios públicos y privados del país, aunque algunos planteles privados tienen la flexibilidad de definir sus fechas de acuerdo con su propio plan académico.

En el caso de los colegios bilingües o internacionales que siguen el calendario B, las fechas pueden variar, pues su año escolar comienza entre agosto y septiembre y finaliza entre junio y julio. Aun así, en la mayoría de los casos se suele alinear con las disposiciones nacionales.

Oportunidad de turismo para las familias colombianas

Con este descanso prolongado, muchas familias aprovechan para viajar, hacer turismo interno o simplemente compartir más tiempo en casa.

Otras optan por actividades de refuerzo académico, talleres recreativos o cursos cortos que ayuden a mantener a los niños ocupados.

El puente festivo le da a esta semana de receso un atractivo mayor, pues son nueve días en total en los que los estudiantes podrán desconectarse de sus rutinas escolares, justo en la recta final del año académico.