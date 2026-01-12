Muere Ai, la chimpancé "genio" que revolucionó el estudio de la inteligencia animal

Una chimpancé "genio" llamada Ai, que podía reconocer más de 100 caracteres chinos y el alfabeto inglés, murió a los 49 años, informaron investigadores japoneses.

Ai, cuyo nombre significa "amor" en japonés, participó en estudios sobre percepción, aprendizaje y memoria que ampliaron la comprensión de la inteligencia de los primates, señaló en un comunicado el Centro para los Orígenes Evolutivos del Comportamiento Humano de la Universidad de Kioto.

Murió el viernes a causa de un fallo multiorgánico y dolencias relacionadas con la vejez, indicó la institución académica.

Un legado científico sin precedentes

Además de conocer caracteres chinos y el alfabeto, Ai también podía identificar los números arábigos del cero al nueve y 11 colores, según explicó el primatólogo Tetsuro Matsuzawa en 2014. En uno de los experimentos, se le presentó una pantalla de ordenador con el carácter chino para el color rosa, acompañado de un cuadrado rosa y otro púrpura. La chimpancé eligió correctamente el cuadrado rosa, relató Matsuzawa.

En otra prueba, cuando se le mostraba una manzana, Ai seleccionaba en la pantalla un rectángulo, un círculo y un punto para dibujar una “manzana virtual”.

Su capacidad la convirtió en protagonista de numerosos artículos académicos y programas de medios de comunicación, incluidos estudios publicados en la revista Nature, y le valió el apodo de "genio" en la prensa popular.

De África occidental a la Universidad de Kioto

Originaria de África occidental, Ai llegó a la Universidad de Kioto en 1977. En el año 2000 dio a luz a Ayumu, cuyas habilidades atrajeron la atención hacia estudios sobre la transferencia de conocimientos, informó la agencia japonesa Kyodo News.

Los estudios de Ai ayudaron a establecer "un marco experimental para comprender la mente del chimpancé, proporcionando una base crucial para considerar la evolución de la mente humana", señaló el Centro. "Ai era muy curiosa y participaba activamente en estos estudios, revelando por primera vez diversos aspectos de la mente del chimpancé".