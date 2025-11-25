Así puede trabajar como instructor en el SENA: requisitos, salario y fechas de inscripción

Trabajar como instructor del SENA es una de las opciones más apetecidas por profesionales que quieren aportar a la formación técnica y tecnológica en Colombia.

La entidad abrió un nuevo proceso para conformar su banco de instructores, con el que busca fortalecer la oferta de programas dirigidos a millones de aprendices en todo el país.

Además de ser una oportunidad laboral, también representa una forma de vincularse a proyectos de formación en modalidad presencial y virtual, en programas que van desde cursos cortos de 48 horas hasta carreras tecnológicas completas.

Requisitos, fechas y cómo postularse al Banco de Instructores

El proceso de selección para el Banco de Instructores del SENA estará activo entre el miércoles 26 de noviembre y el 16 de diciembre, periodo en el que se revisarán las hojas de vida de los aspirantes.

Luego se abrirá una fase de “apertura de nuevas necesidades” entre el 3 y el 6 de diciembre, en la que se identificarán perfiles adicionales requeridos por los centros de formación.

Es clave tener en cuenta que la vinculación y el inicio de funciones están previstos a partir del 23 de enero de 2026, por lo que este proceso se realiza con anticipación.

El SENA recalcó que “el único mecanismo oficial autorizado para la recepción de hojas de vida y postulación a estas vacantes es la Agencia Pública de Empleo del SENA”.

Para aplicar, debe ingresar a la plataforma de la APE, registrarse en el módulo de “personas”, completar su hoja de vida, buscar la opción “Banco de Instructores”, filtrar las vacantes según su perfil y cargar los soportes requeridos antes de confirmar la postulación.

Salario de los instructores del SENA y modalidad de contratación

Los instructores se vinculan como contratistas y su remuneración depende del grado asignado en una escala que va del 1 al 20.

De acuerdo con el Decreto 599 de 2025, allí se definió el rango salarial para cada nivel, de acuerdo con la formación y experiencia del profesional.

La entidad recordó que “no se considera válido ni se acepta ningún otro canal o vía para aplicar a los cargos de instructores contratistas”, por lo que invita a desconfiar de intermediarios o supuestas ofertas por fuera de la Agencia Pública de Empleo.