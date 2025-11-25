CANAL RCN
Economía

Así puede trabajar como instructor en el SENA: requisitos, salario y fechas de inscripción

Conozca cómo trabajar como instructor en el SENA: requisitos, salarios, fechas de inscripción y el paso a paso para postularse al Banco de Instructores 2026.

Profesores del SENA para 2026
Foto: SENA

Noticias RCN

noviembre 25 de 2025
05:45 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Trabajar como instructor del SENA es una de las opciones más apetecidas por profesionales que quieren aportar a la formación técnica y tecnológica en Colombia.

Alemania ofrece cursos gratuitos de alemán: cómo acceder y quiénes pueden inscribirse
RELACIONADO

Alemania ofrece cursos gratuitos de alemán: cómo acceder y quiénes pueden inscribirse

La entidad abrió un nuevo proceso para conformar su banco de instructores, con el que busca fortalecer la oferta de programas dirigidos a millones de aprendices en todo el país.

Además de ser una oportunidad laboral, también representa una forma de vincularse a proyectos de formación en modalidad presencial y virtual, en programas que van desde cursos cortos de 48 horas hasta carreras tecnológicas completas.

Requisitos, fechas y cómo postularse al Banco de Instructores

El proceso de selección para el Banco de Instructores del SENA estará activo entre el miércoles 26 de noviembre y el 16 de diciembre, periodo en el que se revisarán las hojas de vida de los aspirantes.

Más de 800 oportunidades de aprendizaje: conozca oferta de cursos gratis del SENA en Bogotá
RELACIONADO

Más de 800 oportunidades de aprendizaje: conozca oferta de cursos gratis del SENA en Bogotá

Luego se abrirá una fase de “apertura de nuevas necesidades” entre el 3 y el 6 de diciembre, en la que se identificarán perfiles adicionales requeridos por los centros de formación.

Es clave tener en cuenta que la vinculación y el inicio de funciones están previstos a partir del 23 de enero de 2026, por lo que este proceso se realiza con anticipación.

El SENA recalcó que “el único mecanismo oficial autorizado para la recepción de hojas de vida y postulación a estas vacantes es la Agencia Pública de Empleo del SENA”.

Para aplicar, debe ingresar a la plataforma de la APE, registrarse en el módulo de “personas”, completar su hoja de vida, buscar la opción “Banco de Instructores”, filtrar las vacantes según su perfil y cargar los soportes requeridos antes de confirmar la postulación.

Salario de los instructores del SENA y modalidad de contratación

Los instructores se vinculan como contratistas y su remuneración depende del grado asignado en una escala que va del 1 al 20.

De acuerdo con el Decreto 599 de 2025, allí se definió el rango salarial para cada nivel, de acuerdo con la formación y experiencia del profesional.

La entidad recordó que “no se considera válido ni se acepta ningún otro canal o vía para aplicar a los cargos de instructores contratistas”, por lo que invita a desconfiar de intermediarios o supuestas ofertas por fuera de la Agencia Pública de Empleo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Tiquetes aéreos

Aerolínea lanzó BLACK SMART con tarifas desde $49.300 para viajar desde diciembre hasta agosto de 2026

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy 25 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

Finanzas personales

Reconocido banco lanza novedoso CDT que dará rentabilidad mensual: así funcionará

Otras Noticias

Inteligencia Artificial

Así es la nueva función de ChatGPT que facilita buscar y comprar productos

Esta actualización promete transformar la forma en que las personas buscan y eligen productos en internet.

Bucaramanga

VIDEO | Desmantelan red de microtráfico que operaba dentro de la UIS en Bucaramanga

Según la investigación, la red obtenía ganancias superiores a $1.000 millones mensuales al distribuir drogas dentro del campus.

Hernán Torres

Hernán Torres no recibió bien la llegada de Ariel Michaloutsos: primer choque en el 'embajador'

Artistas

Falleció cantante de música popular tras someterse a una cirugía estética

Tecnología

Las 5 tendencias que revolucionarán el 2026 para clínicas y hospitales