Más de 800 oportunidades de aprendizaje: conozca oferta de cursos gratis del SENA en Bogotá
SENA ofrece más de 800 cursos presenciales gratuitos para fortalecer sus habilidades laborales y personales. Inscríbase en línea y mejore su perfil profesional
Noticias RCN
07:28 p. m.
El SENA Bogotá presentó su oferta de cursos gratuitos 2025, con más de 800 programas presenciales dirigidos a aprendices y ciudadanos interesados en fortalecer sus competencias técnicas y personales.
La iniciativa, impulsada por la Regional Distrito Capital, incluye formación en sectores clave como tecnología, gastronomía, moda, deporte y salud, garantizando oportunidades de aprendizaje accesibles y de alta calidad.
La inscripción es totalmente gratuita y puede realizarse en línea a través de la plataforma betowa.sena.edu.co, donde los interesados pueden consultar el portafolio completo de cursos disponibles.
Diversidad de áreas y horarios flexibles
Los programas del SENA están diseñados para adaptarse a diferentes necesidades y horarios. La duración varía entre 20 y 144 horas, permitiendo que cada persona elija según su disponibilidad y objetivos.
- Cursos cortos (20–40 horas): ideales para adquirir habilidades específicas, como Etiqueta y protocolo empresarial o Excel intermedio.
- Programas avanzados (60–144 horas): pensados para fortalecer la empleabilidad en áreas como Ciberseguridad, Marketing digital o Cocina fría nacional e internacional.
Esta flexibilidad convierte al SENA en una opción accesible para quienes buscan capacitación rápida y efectiva sin comprometer la calidad académica.
Sectores destacados de la oferta formativa
- Tecnologías digitales
- Ciberseguridad (96 horas)
- Visualización de datos con Power BI (48 horas)
- Excel intermedio (20–48 horas)
- Gastronomía
- Cocina colombiana (40 horas)
- Preparación de postres nacionales (40 horas)
- Coctelería tropical (40 horas)
- Cocina fría nacional e internacional (120 horas)
- Moda, arte y recreación
- Elaboración de bolsos en cuero con patchwork (48 horas)
- Confección de prendas deportivas (80 horas)
- Patronaje asistido por computador (80 horas)
- Natación estilo libre (40 horas)
- Pilates con balón (40 horas)
Cómo inscribirse a los cursos del SENA Bogotá 2025
El proceso de inscripción es simple, gratuito y 100% en línea:
- Ingresar a betowa.sena.edu.co.
- Explore el Portafolio 2025 de cursos disponibles.
- Elija el programa y centro de formación de su interés.
- Complete el formulario de registro y confirme su inscripción.
- Los cursos se imparten en los 15 centros de formación del SENA Distrito Capital, garantizando cobertura en toda Bogotá.