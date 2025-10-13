CANAL RCN
Economía

Más de 800 oportunidades de aprendizaje: conozca oferta de cursos gratis del SENA en Bogotá

SENA ofrece más de 800 cursos presenciales gratuitos para fortalecer sus habilidades laborales y personales. Inscríbase en línea y mejore su perfil profesional

Sena cursos gratis en Bogotá
FOTO: Sena

Noticias RCN

octubre 13 de 2025
07:28 p. m.
El SENA Bogotá presentó su oferta de cursos gratuitos 2025, con más de 800 programas presenciales dirigidos a aprendices y ciudadanos interesados en fortalecer sus competencias técnicas y personales.

La iniciativa, impulsada por la Regional Distrito Capital, incluye formación en sectores clave como tecnología, gastronomía, moda, deporte y salud, garantizando oportunidades de aprendizaje accesibles y de alta calidad.

La inscripción es totalmente gratuita y puede realizarse en línea a través de la plataforma betowa.sena.edu.co, donde los interesados pueden consultar el portafolio completo de cursos disponibles.

Diversidad de áreas y horarios flexibles

Los programas del SENA están diseñados para adaptarse a diferentes necesidades y horarios. La duración varía entre 20 y 144 horas, permitiendo que cada persona elija según su disponibilidad y objetivos.

  • Cursos cortos (20–40 horas): ideales para adquirir habilidades específicas, como Etiqueta y protocolo empresarial o Excel intermedio.
  • Programas avanzados (60–144 horas): pensados para fortalecer la empleabilidad en áreas como Ciberseguridad, Marketing digital o Cocina fría nacional e internacional.
Esta flexibilidad convierte al SENA en una opción accesible para quienes buscan capacitación rápida y efectiva sin comprometer la calidad académica.

Sectores destacados de la oferta formativa

  1. Tecnologías digitales
    - Ciberseguridad (96 horas)
    - Visualización de datos con Power BI (48 horas)
    - Excel intermedio (20–48 horas)
  2. Gastronomía
    - Cocina colombiana (40 horas)
    - Preparación de postres nacionales (40 horas)
    - Coctelería tropical (40 horas)
    - Cocina fría nacional e internacional (120 horas)
  3. Moda, arte y recreación
    - Elaboración de bolsos en cuero con patchwork (48 horas)
    - Confección de prendas deportivas (80 horas)
    - Patronaje asistido por computador (80 horas)
    - Natación estilo libre (40 horas)
    - Pilates con balón (40 horas)

Cómo inscribirse a los cursos del SENA Bogotá 2025

El proceso de inscripción es simple, gratuito y 100% en línea:

  1. Ingresar a betowa.sena.edu.co.
  2. Explore el Portafolio 2025 de cursos disponibles.
  3. Elija el programa y centro de formación de su interés.
  4. Complete el formulario de registro y confirme su inscripción.
  5. Los cursos se imparten en los 15 centros de formación del SENA Distrito Capital, garantizando cobertura en toda Bogotá.
