CANAL RCN
Economía

Alemania ofrece cursos gratuitos de alemán: cómo acceder y quiénes pueden inscribirse

El Gobierno Federal impulsa programas de idioma subvencionados para quienes buscan integrarse laboral y socialmente en Alemania.

Clases de Alemán
FOTO: Freepik

Noticias RCN

noviembre 03 de 2025
04:55 p. m.
La Oficina Federal de Migración y Refugiados de Alemania (BAMF) gestiona los programas oficiales de aprendizaje del idioma alemán dirigidos a personas extranjeras que viven legalmente en el país.

Estos cursos están diseñados para facilitar la integración social, cultural y laboral, y cubren los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), desde A1 hasta C2.

Los programas son presenciales y se imparten en instituciones acreditadas por el BAMF. Están subvencionados con fondos públicos, lo que permite reducir significativamente el costo o incluso acceder a ellos de forma gratuita si se cumplen ciertos criterios socioeconómicos.

Cursos de integración: idioma y orientación cívica

El BAMF coordina los cursos de integración, que combinan el aprendizaje del idioma con formación en aspectos esenciales de la vida en Alemania. Estos programas constan de 700 horas lectivas:

  • 600 horas de alemán general, para alcanzar el nivel B1.
  • 100 horas de orientación, donde se estudian temas de historia, cultura, sistema legal y valores democráticos.

Los cursos pueden realizarse a tiempo completo o parcial, y finalizan con el examen Deutsch-Test für Zuwanderer (DTZ). Existen modalidades adaptadas para jóvenes, mujeres y personas en proceso de alfabetización, todas gestionadas bajo supervisión del BAMF.

Cursos de alemán para el trabajo

El programa Deutsch für den Beruf (Alemán para el trabajo) está orientado a quienes ya poseen un nivel mínimo B1. Estos cursos permiten mejorar la competencia lingüística en contextos laborales y están diseñados para facilitar la inserción en el mercado laboral alemán o la homologación de títulos profesionales.

Los módulos incluyen terminología técnica específica y pueden alcanzar el nivel C2, el más alto del MCER. Suelen ofrecerse en colaboración con empleadores o centros de formación profesional, y están parcialmente financiados por el gobierno federal.

Quiénes pueden participar y cómo solicitar una plaza

Según la información oficial del BAMF, estos cursos están disponibles para personas que residen legalmente en Alemania. Para inscribirse, el participante debe contar con una autorización de acceso o invitación oficial emitida por el BAMF o por la autoridad local competente.

Los interesados deben contactar a un proveedor de cursos acreditado y presentar su documento de residencia. En caso de cumplir con los requisitos de ingresos o desempleo, pueden solicitar la exención total o parcial del pago, o el reembolso del 50 % del costo una vez finalizado el curso.

