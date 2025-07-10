CANAL RCN
Economía

Shein abrirá sus primeras tiendas físicas: fechas y ciudades confirmadas

La marca de moda rápida Shein confirmó la apertura de sus primeras tiendas físicas en Francia desde noviembre de 2025, comenzando en París y expandiéndose a otras cinco ciudades europeas.

Shein abrirá sus primeras tiendas físicas: fechas y ciudades confirmadas
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 07 de 2025
04:53 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Después de más de una década dominando el comercio digital, Shein, la gigante china de la moda rápida, confirmó la apertura de sus primeras tiendas físicas en Francia, marcando un giro importante en su modelo de negocio.

Shein y Temu tienen nuevo rival en el mercado mundial: gigante se lanzó con descuentos del 50%
RELACIONADO

Shein y Temu tienen nuevo rival en el mercado mundial: gigante se lanzó con descuentos del 50%

La noticia, compartida por la compañía, generó entusiasmo entre los seguidores de la marca y también críticas dentro del sector de la moda.

Seis tiendas físicas de Shein abrirán desde noviembre en Francia

Según Shein, abrirá seis tiendas físicas a partir de noviembre de 2025, comenzando en París, dentro de los grandes almacenes BHV Marais, y expandiéndose luego a las ciudades de Dijon, Reims, Grenoble, Angers y Limoges.

SHEIN apuesta a la consolidación en Colombia con más productos para consumo del café colombiano
RELACIONADO

SHEIN apuesta a la consolidación en Colombia con más productos para consumo del café colombiano

“Esta alianza es más que un simple lanzamiento: es un compromiso para revitalizar los centros urbanos en toda Francia, restaurar los grandes almacenes y desarrollar oportunidades para la moda francesa”, afirmó la compañía en su comunicado.

El proyecto se desarrolla junto al grupo SGM, propietario de las Galeries Lafayette, y promete crear más de 200 empleos directos e indirectos.

Reacciones divididas por la llegada de Shein a los almacenes franceses

Aunque la marca celebró este paso como una oportunidad de acercarse a nuevos públicos, no todos en la industria lo ven con buenos ojos.

Así es la bodega oculta en San Victorino con productos de Temu, AliExpress, Shein y más
RELACIONADO

Así es la bodega oculta en San Victorino con productos de Temu, AliExpress, Shein y más

El presidente de la Federación Francesa de Prêt-à-Porter Femenino, Yann Rivoallan, aseguró que la presencia de Shein representa una “falta de respeto hacia los clientes leales de BHV y Galeries Lafayette” y que podría “debilitar la imagen de la moda francesa”.

Y es que Shein, cabe recordar, se ha posicionado como un fenómeno global gracias a sus precios bajos y su agresiva estrategia digital. Sin embargo, enfrenta críticas por su impacto ambiental y las condiciones laborales en su cadena de suministro.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy 7 de octubre de 2025: número y signo ganador del último sorteo

Concejo de Bogotá

Cambian sanción para motociclistas en importante vía de Bogotá: ¿Por qué?

Finanzas personales

Colombianos tendrán Inteligencia Artificial para buscar vivienda: así funcionará

Otras Noticias

Bogotá

VIDEO | Policías se llevaron una sorpresa: fueron a recuperar una moto y encontraron siete más

Durante 2025, ha bajado el robo de motocicletas en Bogotá.

Artistas

Jessica Cediel tuvo nueva emergencia médica: esto fue lo que informó

Jessica Cediel, a través de sus redes sociales, les mostró a sus seguidores qué fue lo que le pasó de manera inesperada.

Artistas

Preocupación por la salud de Zion: ¡Comunicado confirma que sufrió grave accidente!

América de Cali

América de Cali estrenó una nueva camiseta retro: precio, detalles y situación con Le Coq Sportif

Animales

Retiraron comida para perros por riesgo de bacterias: ordenaron sacarla del mercado