Shein abrirá sus primeras tiendas físicas: fechas y ciudades confirmadas

Después de más de una década dominando el comercio digital, Shein, la gigante china de la moda rápida, confirmó la apertura de sus primeras tiendas físicas en Francia, marcando un giro importante en su modelo de negocio.

La noticia, compartida por la compañía, generó entusiasmo entre los seguidores de la marca y también críticas dentro del sector de la moda.

Seis tiendas físicas de Shein abrirán desde noviembre en Francia

Según Shein, abrirá seis tiendas físicas a partir de noviembre de 2025, comenzando en París, dentro de los grandes almacenes BHV Marais, y expandiéndose luego a las ciudades de Dijon, Reims, Grenoble, Angers y Limoges.

“Esta alianza es más que un simple lanzamiento: es un compromiso para revitalizar los centros urbanos en toda Francia, restaurar los grandes almacenes y desarrollar oportunidades para la moda francesa”, afirmó la compañía en su comunicado.

El proyecto se desarrolla junto al grupo SGM, propietario de las Galeries Lafayette, y promete crear más de 200 empleos directos e indirectos.

Reacciones divididas por la llegada de Shein a los almacenes franceses

Aunque la marca celebró este paso como una oportunidad de acercarse a nuevos públicos, no todos en la industria lo ven con buenos ojos.

El presidente de la Federación Francesa de Prêt-à-Porter Femenino, Yann Rivoallan, aseguró que la presencia de Shein representa una “falta de respeto hacia los clientes leales de BHV y Galeries Lafayette” y que podría “debilitar la imagen de la moda francesa”.

Y es que Shein, cabe recordar, se ha posicionado como un fenómeno global gracias a sus precios bajos y su agresiva estrategia digital. Sin embargo, enfrenta críticas por su impacto ambiental y las condiciones laborales en su cadena de suministro.