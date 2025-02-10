Shein y Temu tienen nuevo rival en el mercado mundial: gigante se lanzó con descuentos del 50%

A lo largo de los últimos años, el comercio electrónico ha tomado un gran poder entre la población mundial. Gigantes como Shein, Temu, AliExpress y otros han tomado posesión en el mercado al ofrecer un diverso catálogo de productos de todo tipo, bajo la modalidad de 'bajo costo'.

Ante el auge, otros gigantes del comercio no se han quedado atrás y han apostado por la misma modalidad, ofreciendo grandes cosas a sus millones de consumidores online.

Este es el caso de Amazon, que se lanzó al mercado con su nuevo servicio a bajo costo llamado Amazon Haul. Con esta nueva plataforma, el coloso del e-commerce busca plantar cara directamente a los marketplaces asiáticos que han dominado el segmento de precios bajos en los últimos años: Shein, Temu y AliExpress.

Estos son los descuentos que ofrece este nuevo servicio

Amazon Haul se distingue por ofrecer una vasta selección de productos de diversas categorías, incluyendo moda, hogar, estilo de vida y accesorios, con un denominador común: el precio máximo de 20 euros por artículo.

Este servicio ha tenido éxito en países como EE.UU., Alemania y ahora espera tenerlo en su lanzamiento en España.

La compañía ha destacado que la gran mayoría de los productos se sitúan incluso por debajo de los 10 euros, y es posible encontrar artículos con el distintivo de "precio increíble" desde tan solo un euro.

El nuevo servicio no se limita a precios bajos; también incorpora una serie de ventajas diseñadas para atraer al consumidor español.

Entre ellas, se destaca la política de envío gratuito en pedidos superiores a 15 euros, con una tarifa estándar de 3,50 euros para importes inferiores, lo que supone un umbral más accesible que el envío gratuito de muchos artículos en su marketplace principal. Además, la plataforma incentiva las compras de mayor volumen con descuentos adicionales: un 5% en pedidos que superen los 30 euros y un 10% de rebaja para compras de más de 50 euros.

Uno de los principales desafíos que Amazon enfrenta al competir con Shein y Temu ha sido el tiempo de entrega. Mientras que las plataformas asiáticas a menudo manejan plazos de envío que se extienden por varias semanas, Amazon Haul ha prometido que los pedidos llegarán en un plazo máximo de dos semanas o menos, aprovechando su robusta y optimizada red logística.

¿Amazon Haul llegará a Colombia?

Amazon Haul se ha lanzado en mercados clave como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y, muy recientemente, España.

Actualmente no se ha anunciado oficialmente el lanzamiento de Amazon Haul en Colombia.

Aunque Amazon tiene una presencia e interés creciente en Latinoamérica, centrando su expansión principal en México y Brasil, no hay comunicados de prensa o noticias que confirmen una fecha de llegada o planes concretos para el servicio "low cost" en Colombia.

Los clientes en Colombia pueden seguir comprando en la plataforma principal de Amazon, pero la experiencia diferenciada y los precios específicos de Amazon Haul no están disponibles en el país por ahora.