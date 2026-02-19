CANAL RCN
Shein y Temu ponen en jaque a la industria textil: solo 3 de cada 10 prendas son de producción nacional

Importaciones masivas y precios ultra bajos ponen en riesgo a micro, pequeñas y medianas empresas de la confección en Colombia.

febrero 19 de 2026
01:36 p. m.
La industria textil en Colombia enfrenta un momento muy complicado, pues de acuerdo a lo expresado por la Cámara Colombiana de Confección, de cada 10 prendas de vestir que se comercializan en el país, solo 3 son de origen nacional.

Según expresó la entidad, el resto de prendas son productos importados, pero con la particularidad de que la mayoría son adquiridas a través de plataformas digitales en donde se ofrecen precio muy bajos con lo que no se puede competir.

Shein y Temu cambiaron la industria textil

Guillermo Criado, presidente de la CCC, manifestó que aplicaciones como Shein, Temu y Aliexpress "están generando un daño muy grande a la confección colombiana y a todo el sistema moda en su conjunto, especialmente a las micro, medianas y pequeñas empresas".

El directivo cuestionó la falta de medidas arancelarias para ayudar a la industria colombiana. "¿Cómo están entrando el país? Temu, Shein y Aliexpress usan este esquema de 'minimis' que permiten que paquetes de hasta 200 dólares entren al país sin pagar aranceles, impuestos y sin generar empleo".

Están entrando paquetes de $10.000 o $20.000 pesos, eso no es ni siquiera lo que cuestan los costos de envío de esos paquetes desde China.

En cifras: así fue la irrupción de plataformas en la industria textil

Según los datos de la Dian, diariamente ingresan al país más de 400 toneladas de este tipo de productos. Este volumen de importaciones impacta directamente la competitividad de la confección nacional.

Inexmoda señala que en el 2025 las importaciones de confecciones aumentaron 19% moviendo unos 818 millones de dólares y que de cada 10 prendas que entraron al mercado colombiano, solo tres son de producción nacional.

