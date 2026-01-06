Comprar en Temu y Shein ya no será tan barato: el nuevo impuesto que golpea al consumidor

La emergencia económica decretada por el Gobierno Nacional comienza a reflejarse con mayor claridad en el bolsillo de los ciudadanos. En medio de un complejo panorama fiscal, se anunció una serie de medidas que impactarán distintos frentes de la economía, entre ellos el consumo y el comercio electrónico internacional. Una de las decisiones más sensibles tiene que ver con la imposición de nuevos tributos a las compras realizadas por internet en el exterior, una práctica cada vez más común entre los colombianos.

El objetivo central de esta estrategia es lograr un recaudo cercano a los $11 billones, recursos que permitirán cubrir parte de un desbalance fiscal estimado en $16,3 billones. Para alcanzar esta meta, el Gobierno optó por ampliar la base de productos gravados, incluyendo ahora operaciones que antes estaban exentas, como las compras internacionales de bajo valor realizadas a través de plataformas digitales.

Compras internacionales más caras: el nuevo IVA al e-commerce

A partir de la nueva normativa, las compras realizadas en portales como Shein, Temu o Amazon dejarán de ser tan económicas como hasta ahora. Desde este año, todas las adquisiciones internacionales cuyo valor sea igual o superior a 50 dólares estarán sujetas al Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 19%. Antes del 31 de diciembre de 2025, este impuesto solo aplicaba para compras iguales o superiores a los 200 dólares, lo que permitía a muchos consumidores acceder a productos importados sin costos adicionales.

El IVA se cobrará en el momento de la importación o nacionalización del bien, dependiendo de la modalidad utilizada, como los envíos urgentes. En la práctica, serán las plataformas de comercio electrónico o las empresas de mensajería las encargadas de recaudar este impuesto, el cual terminará reflejándose directamente en el precio final que paga el consumidor.

Impacto directo en el bolsillo del consumidor

Uno de los puntos que más inquieta a los expertos es que este IVA no podrá tomarse como descontable, lo que significa que se convierte en un mayor valor del producto adquirido. En consecuencia, los compradores asumirán el costo completo del impuesto, encareciendo artículos que antes resultaban especialmente atractivos por su bajo precio.

RELACIONADO Asobares rechazó nueva medida de impuestos para licores desde el Gobierno Nacional

Analistas económicos advierten que esta medida tendrá un impacto directo en el consumo, especialmente en hogares que recurrían al comercio electrónico internacional como una alternativa más barata frente a la oferta local. Aunque el Gobierno ha señalado que aún será posible comprar sin IVA productos cuyo valor no supere aproximadamente los 185.000 pesos colombianos, el nuevo umbral reduce de forma considerable el margen de ahorro para los consumidores.

Si bien la decisión busca fortalecer las finanzas públicas en un contexto fiscal complejo, también abre el debate sobre el efecto que tendrá en el poder adquisitivo de los ciudadanos y en la dinámica del comercio digital. Lo cierto es que, desde ahora, comprar en el exterior por internet dejará de ser sinónimo de ahorro automático para miles de colombianos.