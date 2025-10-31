Reconocida empresa dice adiós y cierra operaciones en Colombia: "no será posible realizar nuevos pedidos"

El panorama del comercio electrónico en Colombia tuvo una noticia de último momento tras conocer que la reconocida plataforma de origen asiático, Shopee, anunció formalmente el cese definitivo de sus operaciones en el país.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales y correos electrónicos a usuarios y vendedores, la compañía confirmó que, a partir de las 11:59 p.m. del jueves 30 de octubre, ya no sería posible realizar nuevos pedidos a través de su plataforma.

Esta drástica decisión marca el fin de una etapa de intensa competencia en el e-commerce local y deja en la incertidumbre a millones de usuarios que habían adoptado a Shopee por sus atractivas ofertas y envíos a bajo costo.

Así se anunció el cierre de operaciones de Shopee

“A partir de ese momento, ya no será posible realizar nuevos pedidos”, publicó la compañía en sus redes sociales mediante un escueto comunicado.

Con respecto a las compras, la empresa fue clara en decir que “serán cumplidas con normalidad, y el servicio de Shopee estará disponible para asistirte en cada etapa del proceso y responder cualquier consulta que tengas sobre el estado de tu pedido”.

Esto incluye la gestión de las devoluciones, reembolsos y disputas pendientes, aunque no se especificó un plazo de tiempo para la vigencia de estos servicios post-venta. Además, las monedas y cupones de los usuarios seguirán disponibles para las compras realizadas a través de sus tiendas internacionales hasta la finalización de las transacciones pendientes.

Ya en septiembre de 2022, la firma había reducido significativamente su presencia en Colombia, Chile y México, cerrando las operaciones locales para vendedores nacionales y manteniendo únicamente un modelo de negocio transfronterizo, mientras abandonaba por completo el mercado argentino.

En ese momento, la justificación de la compañía apuntó a la "elevada incertidumbre macroeconómica" y a la necesidad de "centrar los recursos en nuestras operaciones principales" para alcanzar la rentabilidad, en un contexto donde Sea Ltd. reportaba pérdidas cercanas a los $1.000 millones de dólares en ciertos trimestres.