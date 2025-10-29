CANAL RCN
Economía

Gigante del sector automotor despedirá a 1.200 empleados: esta es la razón de su decisión

Estos despidos obedecen a la intención de la compañía de reducir a un solo turno de producción la actividad en la fábrica.

General Motors
Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 29 de 2025
01:30 p. m.
General Motors (GM), uno de los gigantes de la industria automotriz estadounidense, ha anunciado el despido de aproximadamente 1.200 empleados en su planta de Detroit-Hamtramck, también conocida como Factory Zero, en Michigan.

Esta drástica medida se toma como respuesta directa a una desaceleración en la demanda de vehículos eléctricos (VE), los cuales son el principal producto de manufactura en esta instalación clave para la estrategia de futuro de la compañía.

GM había invertido miles de millones de dólares en la reconversión de plantas como Factory Zero, con el objetivo ambicioso de dominar el mercado de vehículos a batería, posicionándose como un líder en la transición hacia la movilidad eléctrica.

Sin embargo, los datos recientes y las proyecciones de ventas han obligado a la compañía a ajustar sus planes de producción a una realidad del mercado que es más lenta de lo inicialmente anticipado.

La planta de Detroit-Hamtramck, donde se ensamblan vehículos de alto perfil como la Chevrolet Silverado EV, la GMC Sierra EV, la camioneta y SUV Hummer EV, y la Cadillac Escalade IQ totalmente eléctrica, ha visto cómo sus turnos de producción se reducen.

La planta, que recientemente había paralizado sus operaciones de manera temporal, planea reabrir con solo dos turnos antes de las vacaciones navideñas, y después reestructurarse a un único turno de trabajo, lo que lleva directamente a la eliminación de 1.200 puestos de trabajo.

Factores de la crisis de General Motors

La menor demanda de VE se atribuye a una combinación de factores económicos y políticos. Uno de los elementos más críticos ha sido la eliminación de los créditos fiscales de $7.500 dólares para los compradores de vehículos eléctricos, un incentivo gubernamental clave que expiró en meses pasados.

La desaparición de este subsidio ha incrementado el costo inicial para los consumidores, haciendo que los vehículos eléctricos sean menos atractivos frente a las opciones de combustión interna, especialmente en un contexto de inflación y preocupación económica.

Además de los despidos en Detroit, la situación se extiende a otras partes de la red de fabricación de General Motors. Se prevé que la compañía también elimine puestos y suspenda temporalmente a otros trabajadores en las plantas de celdas de baterías de su joint venture Ultium Cells, ubicadas en Ohio y Tennessee.

Estos recortes, que suman cientos de empleos adicionales, indican que la incertidumbre en la demanda afecta a toda la cadena de suministro para los VE.

