SIC aprueba integración entre Tigo y Movistar, pero con condiciones: hay beneficios y riesgos

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció la autorización para la integración entre Tigo y Movistar, una decisión contundente en el sector de las telecomunicaciones en Colombia.

Con esta aprobación, el país pasa a tener un mercado de telefonía celular altamente concentrado, donde Claro y el nuevo operador Tigo/Movistar sumarán alrededor del 90% de la participación nacional.

Detalles de la integración entre Tigo y Movistar

De acuerdo a lo expresado por la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, esta integración contempla que la empresa de Tigo, que es Milicom, comprará las acciones de Movistar en Colombia, por lo que pasarán a ser parte de un solo grupo empresarial.

Rusinque señaló que la entidad valoró los beneficios y riesgos de esta integración, teniendo en cuenta las posturas del operador dominante (Claro) y de otras empresas competidoras de menor envergadura como Virgin Mobile, WOM, ETB, DirecTV, entre otras.

Señala que la integración permitirá que se libere infraestructura para nuevos proyectos de telecomunicaciones, lo que permitirá ofrecer mejores precios. En cuanto a los riesgos, se identificó que esta operación generaría afectaciones en servicios móviles y fijos, por lo que se establecieron algunas condiciones.

Las condiciones para la empresa integrada ente Tigo y Movistar

La SIC impuso obligaciones específicas para evitar que la integración genere restricciones en la oferta. El nuevo operador deberá mantener los planes actuales sin eliminarlos, modificarlos o restringirlos, garantizando que los usuarios conserven sus condiciones vigentes.

Asimismo, deberá mantener las condiciones mayoristas para operadores pequeños, permitiendo el acceso a servicios de voz, datos y mensajería en términos no discriminatorios.

Uno de los riesgos más relevantes identificados por la SIC es el posible deterioro de las condiciones de acceso para los operadores móviles virtuales (OMV) y para los proveedores que utilizan Roaming Automático Nacional (RAN).

Para mitigar este impacto, la resolución exige ofrecer un precio más bajo al que existe en la actualidad.

La empresa integrada deberá ofrecer una tarifa de acceso para WOM, que usa RAN, que represente un descuento que va del 12.5% al 24.3% respecto a la tarifa actual.

Para los OMV, se deberá ofrecer un descuento que va del 11% al 46% respecto a las tarifas actuales de Movistar y Tigo.

La aprobación de la integración entre Tigo y Movistar avanza, pero su ejecución estará bajo un control regulatorio reforzado. Las condiciones impuestas por la SIC buscan mitigar riesgos sobre competencia, asegurar la continuidad del servicio y proteger a actores más vulnerables del mercado.