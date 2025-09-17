SIC establece nuevos requisitos para medidores de agua potable residencial: todo lo que debe saber

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) expidió la Resolución 69940 de 2025, que establece requisitos técnicos, metrológicos y administrativos para los medidores de agua potable fría y caliente de uso residencial.

La normativa aplica a todos los nuevos medidores de agua que se fabriquen, importen o comercialicen en Colombia, y establece que deberán pasar por un proceso de evaluación de conformidad antes de su ingreso al mercado.

Beneficios de la nueva regulación para los usuarios

Uno de los principales beneficios para los hogares colombianos es la certeza de que los consumos facturados reflejarán con mayor exactitud el uso real del agua. Esto permitirá reducir reclamos por errores de micromedición, fortalecer la relación entre usuarios y prestadores del servicio, y aumentar la confianza en el sistema de facturación.

Entre los aspectos destacados de la regulación se encuentran:

Requisitos mínimos de exactitud y tolerancias para medidores de agua potable.

Evaluación de conformidad previa a la importación o comercialización.

Registro obligatorio de instrumentos de medición en el Sistema de Información de Metrología Legal (SIMEL).

¿Qué pasa con los medidores actuales?

Es importante aclarar que la medida no obliga a los usuarios a cambiar de inmediato los medidores ya instalados en sus hogares. La norma aplica únicamente a los nuevos dispositivos que se fabriquen o importen a partir de la entrada en vigor de la resolución.

Desde marzo de 2026 se dará inicio a un período de transición de 12 meses, lo que permitirá a fabricantes e importadores ajustar sus procesos a los nuevos requisitos.

La SIC destacó que esta regulación adopta lineamientos de la Organización Internacional de Metrología Legal (OIML R-49), en sintonía con prácticas exitosas implementadas en otros países. La finalidad es garantizar mediciones confiables, reducir controversias y fortalecer la protección de los consumidores en Colombia.