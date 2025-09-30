Silver Summit 2025 en Bogotá: Colombia lidera la transformación demográfica y la economía plateada

En este contexto surge Silver Summit 2025, un encuentro empresarial que reunirá a 250 líderes nacionales para discutir cómo la economía plateada puede convertirse en un motor de innovación, competitividad y desarrollo sostenible en América Latina.

¿Qué es la economía plateada y por qué es clave para Colombia?

La llamada economía plateada hace referencia a todos los bienes, servicios y políticas diseñadas para atender a las personas mayores de 50 años. Actualmente es el sector de mayor crecimiento a nivel global, y según estimaciones, podría aportar hasta el 39% del PIB mundial en 2050. En Colombia, la importancia es aún mayor: en menos de 25 años habrá más adultos mayores que adolescentes, un giro demográfico que redefine el consumo, la salud, la innovación y la forma de hacer negocios.

Un reto intergeneracional con impacto transversal

Silver Summit 2025 refleja la magnitud de la transformación demográfica. Entre los asistentes se encuentran presidentes de compañías, VPs de talento humano, sostenibilidad y mercadeo, así como líderes del sector público y académico.

Según Estefanía Grajales, cofundadora de Aurora:

La diversidad de participantes muestra la necesidad de respuestas integrales desde todos los sectores.

Silver Summit 2025

Silver Summit 2025: un evento para transformar el envejecimiento en oportunidad

Organizado por Aurora, Silver Summit 2025 se llevará a cabo el 29 de septiembre en el Hotel Dann Carlton Casa & Spa de Bogotá, coincidiendo con el Día Mundial de las Personas Mayores. El encuentro contará con 250 líderes empresariales y gremiales, quienes explorarán cómo convertir el envejecimiento en una ventaja competitiva. “Envejecer no es un problema. Ignorarlo, sí”, afirmó Yusleidi Serje, cofundadora de Aurora.

Agenda del Silver Summit 2025: datos, talento y negocios

El evento está estructurado en tres bloques estratégicos:

Contexto : análisis de datos sobre envejecimiento, longevidad y su impacto en competitividad.

: análisis de datos sobre envejecimiento, longevidad y su impacto en competitividad. Talento : estrategias para combatir el edadismo, gestionar equipos multigeneracionales y potenciar habilidades.

: estrategias para combatir el edadismo, gestionar equipos multigeneracionales y potenciar habilidades. Negocios: desarrollo de productos y servicios dirigidos al mercado silver y casos de éxito empresarial.

Figuras como Juan Enrique Bustamante (Seguros Mundial), Andrés Mauricio Velasco (Asofondos), Adriana Guillén (Asocajas) y Luz Magdalena Salas (ANIF) participarán en los paneles. Las discusiones estarán moderadas por José Manuel Acevedo (Director de Noticias RCN), Mónica Fonseca (The Lab Girl) y Karen Carvajalino (The Biz Nation).