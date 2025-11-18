Colombianos tendrían drástico cambio con SIM Cards: de esto se trata

Varios congresistas han radicado en el Congreso de la República un ambicioso proyecto de ley que busca modificar drásticamente la forma en que se adquieren y activan las tarjetas SIM (y su equivalente tecnológico, la e-SIM) en el país.

La iniciativa, que ya ha comenzado su camino legislativo, propone una regulación mucho más exigente para las líneas telefónicas, centrando su estrategia en la identificación biométrica obligatoria de los usuarios.

Cifras de la Policía Nacional revelan que un porcentaje significativo de las llamadas extorsivas —algunas fuentes indican que hasta el 60% de los secuestros extorsivos y más del 40% de las extorsiones— se originan en centros penitenciarios del país. Los delincuentes aprovechan la facilidad con la que se pueden obtener tarjetas SIM sin un registro riguroso para realizar sus fechorías, dificultando enormemente la trazabilidad y la acción judicial por parte de las autoridades.

Así funcionaría la nueva regulación con SIM Cards en Colombia

El proyecto de ley, impulsado por legisladores de distintas bancadas, como el senador Ariel Ávila y el representante Julio César Triana, establece varios puntos cruciales que, de ser aprobados, transformarían el mercado de la telefonía móvil:

La medida más disruptiva es la exigencia de identificación biométrica (como el registro de la huella dactilar o escaneo facial) para la compra y activación de cualquier tarjeta SIM o e-SIM. Este proceso debería ser realizado por las personas naturales o jurídicas que comercialicen estos productos, asegurando la inmediata consignación de datos personales validados.

Se contempla la creación de un Registro e Identificación de Usuarios Finales de Tarjetas SIM y e-SIM, que sería administrado conjuntamente por entidades como la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), con el objetivo de brindar herramientas sólidas para la administración de justicia.