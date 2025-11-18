CANAL RCN
Economía

Colombianos tendrían drástico cambio con SIM Cards: de esto se trata

Presentaron un proyecto de ley que propone modificar los mecanismos de identificación en la telefonía móvil.

Noticias RCN

noviembre 18 de 2025
08:24 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Varios congresistas han radicado en el Congreso de la República un ambicioso proyecto de ley que busca modificar drásticamente la forma en que se adquieren y activan las tarjetas SIM (y su equivalente tecnológico, la e-SIM) en el país.

La iniciativa, que ya ha comenzado su camino legislativo, propone una regulación mucho más exigente para las líneas telefónicas, centrando su estrategia en la identificación biométrica obligatoria de los usuarios.

¿Su operador de telefonía o televisión no lo deja cancelar el servicio? Así puede actuar legalmente
RELACIONADO

¿Su operador de telefonía o televisión no lo deja cancelar el servicio? Así puede actuar legalmente

Cifras de la Policía Nacional revelan que un porcentaje significativo de las llamadas extorsivas —algunas fuentes indican que hasta el 60% de los secuestros extorsivos y más del 40% de las extorsiones— se originan en centros penitenciarios del país. Los delincuentes aprovechan la facilidad con la que se pueden obtener tarjetas SIM sin un registro riguroso para realizar sus fechorías, dificultando enormemente la trazabilidad y la acción judicial por parte de las autoridades.

Así funcionaría la nueva regulación con SIM Cards en Colombia

El proyecto de ley, impulsado por legisladores de distintas bancadas, como el senador Ariel Ávila y el representante Julio César Triana, establece varios puntos cruciales que, de ser aprobados, transformarían el mercado de la telefonía móvil:

  • La medida más disruptiva es la exigencia de identificación biométrica (como el registro de la huella dactilar o escaneo facial) para la compra y activación de cualquier tarjeta SIM o e-SIM. Este proceso debería ser realizado por las personas naturales o jurídicas que comercialicen estos productos, asegurando la inmediata consignación de datos personales validados.
  • Se contempla la creación de un Registro e Identificación de Usuarios Finales de Tarjetas SIM y e-SIM, que sería administrado conjuntamente por entidades como la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), con el objetivo de brindar herramientas sólidas para la administración de justicia.
Freno en seco a empresas de telefonía por cobro de reconexión en caso de falta de pago: téngalo en cuenta
RELACIONADO

Freno en seco a empresas de telefonía por cobro de reconexión en caso de falta de pago: téngalo en cuenta

  • La normativa propone la prohibición total de la comercialización y activación de tarjetas SIM sin el respectivo registro y la identificación biométrica, bajo la amenaza de la desactivación de la línea. Esto busca cerrar la puerta a las llamadas "SIMs anónimas".
  • Una estrategia adicional es la implementación de un sistema que permita a las autoridades identificar y notificar a los usuarios sobre llamadas procedentes de centros penitenciarios, brindando una herramienta de protección y alerta temprana a las posibles víctimas.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy 18 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

Finanzas personales

Arrendatarios tendrán que hacer pago extra en conjuntos residenciales por exigente ley

Baloto

Procuraduría abrió indagación a Coljuegos por cambios en reglas y tarifas de Baloto

Otras Noticias

Valle del Cauca

Las propuestas que hay sobre la mesa para la financiación del Tren de Cercanías en Valle

El Tren de Cercanías es uno de los proyectos más ambiciosos en materia de movilidad para el Valle del Cauca.

Cristiano Ronaldo

En fotos: Cristiano Ronaldo se reunió con Donald Trump, un encuentro histórico

Cristiano Ronaldo visitó a Donald Trump en la Casa Blanca y las fotos le dan la vuelta al mundo.

Donald Trump

¿Qué esperar de un posible diálogo entre Maduro y Trump?

Redes sociales

La Liendra explotó ante las críticas a su documental sobre la tragedia de Armero

Cuidado personal

Los beneficios del hábito diario de consumir aguacate para la salud