Estas son las carreras académicas que están dominando 2026 en Colombia

En este 2026, los estudiantes están eligiendo carrera con una lógica clara: empleabilidad, proyección salarial y flexibilidad.

En ese escenario, los programas del sector salud y las carreras tecnológicas se consolidan como las más demandadas, impulsadas por un mercado laboral que exige perfiles especializados y adaptables a los cambios digitales.

RELACIONADO Ministerio de Educación impone medidas administrativas y sancionatorias a la Fundación San José

Datos institucionales de la Universidad Manuela Beltrán confirman esta tendencia y ofrecen una radiografía precisa del nuevo mapa universitario del país.

Uno de cada cuatro estudiantes nuevos estaría optando por carreras relacionadas con tecnología, mientras que programas de salud mantienen un crecimiento sostenido tanto en modalidad presencial como virtual.

Carreras que dominan 2026 en Colombia por su alta empleabilidad

En la modalidad presencial, las preferencias de los estudiantes reflejan sectores con alta demanda laboral y estabilidad a largo plazo. Las carreras más matriculadas en 2026 son:

Ingeniería de Software (24 %) Fisioterapia (18 %) Ingeniería Biomédica (9 %) Psicología (8 %) Enfermería (8 %)

El patrón es evidente: tecnología aplicada, innovación y servicios de salud concentran el mayor interés. Estos programas no solo ofrecen mayor inserción laboral, sino que también permiten movilidad internacional y actualización constante de competencias.

En la modalidad virtual, la tendencia se mantiene, aunque con un espectro más amplio de perfiles académicos. Las carreras más elegidas son:

Psicología (26 %) Ingeniería de Software (22 %) Derecho (20 %) Investigación Criminal (8 %) Administración Turística y Hotelera (5 %)

La virtualidad dejó de ser una alternativa secundaria y se convirtió en una opción estratégica para quienes buscan estudiar y trabajar al mismo tiempo.

Educación virtual y carreras en tendencia en Colombia durante 2026

Uno de los datos que redefine el perfil del universitario colombiano es que el 48 % de los estudiantes virtuales ya trabaja.

Además, el 27 % tiene entre 16 y 20 años, y el 21 % entre 21 y 25, lo que desmonta la idea de que la educación virtual es solo para adultos mayores.

Para Aída Judith Daza Pinzón, rectora de la Universidad Manuela Beltrán, este comportamiento evidencia una transformación estructural en el acceso a la educación superior. La combinación entre internet, inteligencia artificial y modelos académicos flexibles ha eliminado barreras históricas como la ubicación geográfica y los horarios rígidos.

Más allá de los nombres de las carreras, los programas más demandados comparten un mismo ADN:

Alta demanda laboral

Posibilidad de trabajo remoto o híbrido

Conexión directa con tecnología

Impacto en sectores estratégicos como salud y servicios

La decisión de los estudiantes también está influenciada por el respaldo institucional con universidades con acreditaciones de alta Calidad y presencia en rankings internacionales.

Según este análisis, los jóvenes no solo están eligiendo una carrera, también están proyectados en la estabilidad, retorno de inversión y futuro profesional.