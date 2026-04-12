Subastas virtuales se consolidan como motor de inversión y rotación de activos en Colombia

La forma de invertir y adquirir activos en Colombia está cambiando con rapidez. Lo que antes era un mercado secundario limitado a oportunidades puntuales de bajo costo se está transformando en una herramienta estratégica para empresas y personas que buscan optimizar su capital.

En el centro de esta evolución aparecen las subastas digitales, un modelo que gana terreno en el país y que está redefiniendo la manera en que circulan los activos productivos.

Cada vez más compradores abandonan el consumo impulsivo y adoptan una lógica basada en análisis, comparación y evaluación del retorno de inversión.

Bajo esta nueva perspectiva, los activos —desde vehículos hasta maquinaria industrial— dejan de verse únicamente como bienes de consumo y pasan a considerarse instrumentos que pueden generar valor en procesos productivos.

¿Por qué las subastas en Colombia impulsan el mercado digital?

Esta tendencia ha impulsado el crecimiento del mercado digital de subastas, donde la eficiencia y la transparencia se han convertido en factores determinantes.

En este escenario, plataformas especializadas han facilitado el acceso a un sistema que permite que bienes disponibles encuentren rápidamente nuevos usos productivos, optimizando así la circulación del capital dentro de la economía.

Martha Gómez, CEO de Subastas y Comercio, explicó que “el precio ha dejado de ser la única variable determinante a la hora de comprar algo, pues hoy el usuario evalúa la capacidad de generación de valor y el potencial de retorno del activo”.

El comprador colombiano ya no solo busca un buen precio, sino que toma decisiones eficientes sobre el uso de su capital. Estamos pasando de una plataforma transaccional a un sistema que aprende y se fortalece, donde el ahorro se traduce directamente en recursos que las empresas reinvierten en su propia operación y crecimiento.

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Así funciona la dinámica de subastas en Colombia

Uno de los ejemplos de este fenómeno es la plataforma Subastas y Comercio, que ha consolidado una base de más de 150.000 usuarios activos y alcanzó en 2025 un volumen de transacciones superior a los $300.000 millones.

Este nivel de operaciones refleja el impacto que la digitalización está teniendo en el comercio de activos y confirma que las subastas virtuales se están posicionando como un mecanismo eficiente y escalable para la inversión.

El dinamismo del sector también se observa en la constante incorporación de nuevos participantes. Según datos de la compañía, el número de usuarios ha crecido a un ritmo cercano al 25% anual, mientras que entre el 30% y el 35% de los compradores participan de manera recurrente en las pujas.

Esto sugiere que las subastas ya no son eventos ocasionales, sino un canal habitual de abastecimiento y adquisición de activos.

Uno de los factores que impulsa esta dinámica es el ahorro que representa para los compradores. Los activos disponibles en subastas pueden adquirirse hasta un 30% por debajo de su valor comercial, lo que permite a empresas y emprendedores acceder a recursos estratégicos con menores costos iniciales.

Sin embargo, el precio ya no es el único criterio relevante en las decisiones de compra. Los usuarios analizan ahora el potencial de retorno y la capacidad del activo para generar valor en sus operaciones.