Colombianos dejarán de recibir subsidios en efectivo: deberán cumplir con nuevo requisito

Pensando en el año 2026, desde el Gobierno Nacional se busca implementar nuevas modificaciones en cuanto a los subsidios que se manejan en el país hacia la población más vulnerable.

Durante las últimas semanas, se ha conocido que algunas ayudas tendrán cambios claves para millones de colombianos. Uno de los últimos en conocerse desde el Departamento de Prosperidad Social es sobre el sistema de transferencias y de pagos que tiene el Gobierno para la entrega.

“Se hace necesario reglamentar el Sistema de Transferencias y el Sistema de Pagos de Transferencias Monetarias, para que se integren las políticas, planes, programas y proyectos de transferencias de nivel nacional existentes”, se lee en el documento entregado.

Subsidios en Colombia dejarán de entregarse en efectivo

El principal requisito que deberán cumplir los beneficiarios de los programas del gobierno es que tienen estar bancarizados para poder recibir el dinero.

De acuerdo con el borrador entregado, se tendrá en cuenta un plazo no mayor a cinco años para cumplir con este requisito, es decir, “el beneficiario deberá adquirir un producto de depósito a la vista digital que le permita recibir las transferencias monetarias”.

Además de ello, se advierte que quien no haga efectivo la apertura de una cuenta bancaria, continuará recibiendo el giro, pero de manera temporal.

Colombia Mayor aumenta para beneficiarios

El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, anunció que, este 30 de octubre, iniciará la entrega del aumento en la transferencia monetaria para los beneficiarios del programa Colombia Mayor.

Las mujeres mayores de 70 años y los hombres mayores de 75 años comenzarán a recibir 230.000 pesos, un aumento significativo frente a los 80.000 pesos que recibían anteriormente.

Asimismo, se realizará la nivelación del subsidio para personas mayores de 80 años, que pasarán a recibir el mismo monto, en lugar de los 225.000 pesos otorgados en ciclos anteriores.