CANAL RCN
Economía

Nuevo cambio IMPORTANTE en el precio del dólar: así abrió hoy 5 de noviembre de 2026

Descubra el precio exacto con el que abrió el dólar en Colombia hoy 5 de noviembre de 2026.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

noviembre 05 de 2026
08:24 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El precio del dólar en Colombia, según el monitoreo del Banco de la República, abrió este 5 de noviembre de 2026 en 3.215,00 pesos.

Entre tanto, la Tasa Representativa del Mercado reportó un precio de 3.221,19 pesos, bajando 14.4 pesos respecto a la jornada anterior (4 de noviembre de 2026).

Precio del dólar en Colombia hoy 5 de noviembre de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado, en el comparativo con la del jueves de la semana anterior (29 de octubre de 2026), presentó un aumento de 58.84 pesos y el 1.86 %.

Dólar en Colombia hoy, 4 de noviembre de 2026: así cerró la divisa este miércoles
RELACIONADO

Dólar en Colombia hoy, 4 de noviembre de 2026: así cerró la divisa este miércoles

Respecto a la TRM de hace un mes (5 de octubre de 2026), hubo una reducción de 52.3 pesos, que equivalen al 1.6 %.

Tomando como referencia la Tasa Representativa del Mercado de hace un año (5 de noviembre de 2025), el descenso fue de 651.28 pesos y el 16.82 %.

Además, monitoreando la TRM con la que inició el 2026, el decrecimiento fue de 535.89 pesos, que representan un 14.26 %.

¿Qué han analizado los experto tras los últimos cambios en el precio del dólar?

"En materia de datos, el PIB del tercer trimestre en EE.UU. sorprendió al alza, al igual que la confianza del consumidor, las ventas de viviendas nuevas y las peticiones de desempleo, mientras que el gasto en consumo personal subyacente de septiembre llegó en línea con lo esperado, señalando una economía sólida con una inflación que aún no cede", explicó Rodrigo Lama, Chief Business Officer de la fintech latinoamericana Global66.

El dólar alcanzó precio no visto hace más de tres semanas: así abrió HOY 4 de noviembre
RELACIONADO

El dólar alcanzó precio no visto hace más de tres semanas: así abrió HOY 4 de noviembre

"En un escenario adverso para las monedas emergentes, los datos laborales sorprenden al alza, mientras el conflicto en Medio Oriente escala y empuja al petróleo, y la volatilidad aumenta por la incertidumbre electoral. Así, el l USDCOP podría extender su alza hacia los 3.260–3.300 pesos", señaló.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna hoy, 4 de noviembre de 2026: número y signo ganador

Ofertas de empleo

IDU Bogotá anunció ofertas laborales para profesionales en las obras de 'La Nueva Calle 13': así puede aplicar

Resultados lotería

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 4 de noviembre de 2025

Otras Noticias

Ejército Nacional

Exigen que subteniente secuestrada en Arauca sea liberada de manera inmediata y sin condiciones: ELN estaría detrás

La integrante del grupo de caballería número 18 habría sido interceptada por hombres en moto en el municipio de Saravena.

Masterchef Celebrity Colombia

Figura emblemática de MasterChef Celebrity Colombia sufrió dos infartos: ¿cómo se encuentra?

El importante chef explicó que tuvo que someterse a un procedimiento coronario.

Liga BetPlay

Liga BetPlay: clasificados, eliminados y cuentas para entrar a los cuadrangulares

África

Fuerte sismo 'sacudió' a una zona del mundo HOY 5 de noviembre: atento a su magnitud

Enfermedades

Minsalud e INS descartan ébola en los primeros cuatro casos sospechosos vigilados en Colombia