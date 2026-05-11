Nuevo cambio IMPORTANTE en el precio del dólar: así abrió hoy 5 de noviembre de 2026

El precio del dólar en Colombia, según el monitoreo del Banco de la República, abrió este 5 de noviembre de 2026 en 3.215,00 pesos.

Entre tanto, la Tasa Representativa del Mercado reportó un precio de 3.221,19 pesos, bajando 14.4 pesos respecto a la jornada anterior (4 de noviembre de 2026).

Precio del dólar en Colombia hoy 5 de noviembre de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado, en el comparativo con la del jueves de la semana anterior (29 de octubre de 2026), presentó un aumento de 58.84 pesos y el 1.86 %.

Respecto a la TRM de hace un mes (5 de octubre de 2026), hubo una reducción de 52.3 pesos, que equivalen al 1.6 %.

Tomando como referencia la Tasa Representativa del Mercado de hace un año (5 de noviembre de 2025), el descenso fue de 651.28 pesos y el 16.82 %.

Además, monitoreando la TRM con la que inició el 2026, el decrecimiento fue de 535.89 pesos, que representan un 14.26 %.

¿Qué han analizado los experto tras los últimos cambios en el precio del dólar?

"En materia de datos, el PIB del tercer trimestre en EE.UU. sorprendió al alza, al igual que la confianza del consumidor, las ventas de viviendas nuevas y las peticiones de desempleo, mientras que el gasto en consumo personal subyacente de septiembre llegó en línea con lo esperado, señalando una economía sólida con una inflación que aún no cede", explicó Rodrigo Lama, Chief Business Officer de la fintech latinoamericana Global66.

"En un escenario adverso para las monedas emergentes, los datos laborales sorprenden al alza, mientras el conflicto en Medio Oriente escala y empuja al petróleo, y la volatilidad aumenta por la incertidumbre electoral. Así, el l USDCOP podría extender su alza hacia los 3.260–3.300 pesos", señaló.