Personas que compraron vivienda recibirán ayuda para reducir cuotas de pago del crédito: así funciona

La Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital del Hábitat, ha consolidado el programa 'Reduce tu Cuota'. Este beneficio, que forma parte de la estrategia integral 'Mi Casa en Bogotá', se presenta como un salvavidas económico al cubrir una parte significativa de las cuotas mensuales de créditos hipotecarios o leasing habitacional durante los primeros cuatro años de vida del préstamo.

El programa otorga un subsidio que, para el año 2026, asciende a $21.010.860. Este monto no se entrega en un solo desembolso al beneficiario, sino que se distribuye de manera estratégica en 48 cuotas mensuales (aproximadamente $437.726 cada una). La Secretaría del Hábitat realiza el pago directamente a la entidad financiera, lo que permite que el hogar vea un descuento inmediato en su extracto bancario.

Según estimaciones oficiales, este apoyo puede representar un ahorro de entre el 30% y el 35% en el valor de la cuota mensual, permitiendo que las familias liberen recursos para otras necesidades básicas como educación, salud o alimentación.

¿Qué deben hacer los ciudadanos para postularse a esta ayuda?

Para acceder a este alivio financiero, los hogares deben cumplir con criterios específicos diseñados para priorizar a la población con menores ingresos:

Ingresos del hogar: La sumatoria de los ingresos mensuales de todos los integrantes no debe superar los 4 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), que para 2026 equivale a $7.003.620.

Tipo de vivienda: Debe tratarse de una Vivienda de Interés Social (VIS) o de Interés Prioritario (VIP) nueva, ubicada exclusivamente en Bogotá.

Propiedad: Ningún integrante del hogar puede ser propietario de otra vivienda en el territorio nacional.

Cierre financiero: Es indispensable contar con la aprobación de un crédito hipotecario o leasing habitacional.

Exclusividad: El solicitante no debe haber recibido beneficios de cobertura a la tasa de interés por parte del Gobierno Nacional (como el FRECH).

Es fundamental que los interesados realicen el trámite antes del desembolso del crédito. El proceso se gestiona directamente a través de las entidades financieras aliadas (como el Fondo Nacional del Ahorro, Davivienda, Bancolombia, entre otras).

El ciudadano debe solicitar el formulario del programa en su banco, diligenciarlo y la entidad se encargará de radicar la postulación ante la Secretaría del Hábitat para su validación.