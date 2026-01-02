CANAL RCN
Economía

Útiles escolares 2026: así funcionan los subsidios de las cajas de compensación

Con el inicio del año escolar, miles de familias en Colombia buscan alivios para enfrentar el gasto en útiles. Estos son los subsidios escolares disponibles en 2026.

Foto: Freepik

Noticias RCN

enero 02 de 2026
05:13 p. m.
Con el inicio de enero, miles de hogares en Colombia comienzan a ajustar sus finanzas para enfrentar uno de los gastos más fuertes del año: la lista de útiles escolares.

Para 2026, el costo de cuadernos, colores, libros y otros materiales puede ser más alto que el del año anterior, dependiendo de la calidad y de las exigencias de cada institución educativa. Ante este panorama, los subsidios escolares se convierten en un alivio clave para muchas familias.

Las cajas de compensación familiar ya anunciaron los apoyos disponibles para el regreso a clases de 2026, que incluyen bonos en dinero y kits escolares, definidos según criterios propios de cada entidad.

Subsidio escolar en 2026: qué ayudas están disponibles

Para el primer trimestre de 2026, varias cajas de compensación confirmaron sus beneficios.

Compensar ofrece un subsidio educativo de $105.000 para trabajadores afiliados que devenguen hasta cuatro salarios mínimos mensuales vigentes.

Este apoyo está dirigido a hijos o hermanos huérfanos entre 6 y 18 años que reciban subsidio monetario y estén matriculados en una institución educativa.

Por su parte, Colsubsidio entrega un bono escolar de $80.000 por cada estudiante a cargo, entre 5 y 12 años, redimible en tiendas Ara o almacenes Éxito autorizados en Cundinamarca, Tolima y Risaralda.

Este beneficio busca facilitar la compra de útiles y materiales básicos para el inicio del calendario académico.

En el caso de Cafam, el apoyo se da a través de un kit escolar físico para niños de 6 a 11 años. Si ambos padres están afiliados y sus ingresos no superan los cuatro salarios mínimos, el menor puede recibir un combo por cada padre.

La entidad destacó que este programa busca apoyar a más de 100.000 niños y niñas con útiles esenciales para su regreso a clases.

Otras cajas, como Comfama, también entregan kits escolares completos, que incluyen cuadernos, morrales y útiles básicos para el año académico 2026.

¿Quiénes pueden reclamar el subsidio y cómo hacerlo?

Para acceder a estos subsidios escolares en 2026, es indispensable estar afiliado a una caja de compensación familiar, tener personas a cargo dentro de los rangos de edad definidos y consultar directamente con la entidad la disponibilidad del bono o kit.

