Resultado Super Astro Luna hoy, 26 de octubre: número y signo ganador del sorteo

El calendario de octubre comienza a quedarse sin fechas disponibles, pero las noches del Super Astro Luna todavía tienen resultados por entregar.

Este 26 de octubre, el juego de suerte y azar inicia su última semana del mes con una nueva extracción en Colombia, que permitirá conocer otra combinación de cuatro cifras y un signo zodiacal.

Después de un fin de semana con sorteos tanto el sábado como el domingo, la modalidad Luna regresa a su horario habitual de los días laborales.

La jornada también marca el comienzo de una cuenta regresiva: desde este lunes solamente quedan seis extracciones para completar el calendario de octubre.

Resultado de Super Astro Luna hoy 26 de octubre de 2026

De acuerdo con la programación del operador, este lunes corresponde al sorteo 8285 del Super Astro Luna, cuya extracción estuvo prevista para las 10:50 de la noche.

La combinación ganadora en esta ocasión fue:

Número ganador: X XXX

Signo: XXXX

Durante la extracción se determinaron las cuatro cifras que conforman el número ganador y el signo zodiacal que acompaña la combinación.

Los participantes podrán consultar posteriormente esta información para comprobar sus apuestas y verificar si cumplen las condiciones establecidas para alguna de las categorías de premios.

La jornada llega después del resultado del domingo 25 de octubre, cuando el Super Astro Luna dejó como combinación ganadora el número 0743, acompañado del signo Sagitario.

Sin embargo, ese resultado no tiene influencia sobre la extracción de este lunes, pues cada sorteo se desarrolla de manera independiente.

¿Cuándo serán los últimos sorteos de Super Astro Luna de octubre?

La última semana de octubre tendrá una particularidad para quienes siguen los resultados del Super Astro Luna: todas las fechas restantes del mes cuentan con una extracción programada.

Después de este lunes 26, el calendario continuará el martes 27, miércoles 28, jueves 29 y viernes 30 de octubre.

Durante esas cuatro jornadas, las extracciones se realizarán a las 10:50 de la noche, de acuerdo con los horarios establecidos para los días laborales.

El último sorteo del mes tendrá lugar el sábado 31 de octubre, cuando el Super Astro Luna adelantará su extracción a las 10:42 p. m., siguiendo la programación habitual de los sábados.

Esta continuidad diferencia a la modalidad Luna de Super Astro Sol, que no realiza extracciones los domingos.

Este contenido fue creado con ayuda de una inteligencia artificial y revisado por un periodista.