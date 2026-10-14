Resultado Super Astro Luna hoy, 14 de octubre: número y signo ganador del sorteo

La noche de este 14 de octubre traerá una nueva definición para los participantes del Super Astro Luna en Colombia.

Después de un día marcado por diferentes actividades, la atención de quienes registraron sus apuestas se trasladará al resultado que se conocerá durante las últimas horas de la jornada.

No importará si la combinación fue elegida desde temprano o poco antes del cierre de las apuestas: todas las participaciones válidamente registradas para esta edición dependerán de las mismas cifras y del mismo signo zodiacal.

¿Será que usted será uno de los ganadores? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 14 de octubre de 2026

Desde las 10:50 de la noche de este 14 de octubre de 2026, los apostadores fueron testigos del nuevo sorteo del Super Astro Luna.

En esta ocasión, la combinación ganadora fue la siguiente:

Número: XXXX.

Signo: XXXX.

Estos elementos permiten identificar la combinación correspondiente a la fecha y establecer cuáles apuestas cumplen las condiciones de las diferentes categorías de premios.

¿Qué ocurre después de conocerse el resultado del Super Astro Luna?

Aunque la expectativa se concentra en los minutos previos a la extracción, el desarrollo del sorteo no termina únicamente con el anuncio de las cifras.

Después de la selección de las balotas, las autoridades correspondientes deben dejar constancia del procedimiento mediante el acta oficial.

Este documento permite identificar la jornada y registrar el cumplimiento de las condiciones establecidas para la realización del sorteo.

Posteriormente, el resultado pasa a formar parte del historial del Super Astro, donde se conservan las combinaciones de las fechas anteriores.

De esta manera, quienes no pudieron seguir la transmisión en directo tienen la posibilidad de consultar la información más adelante.

El registro histórico también permite diferenciar cada extracción por su fecha y número de sorteo, un aspecto importante cuando se realizan varias jornadas durante una misma semana.

Sin embargo, los resultados anteriores no permiten conocer anticipadamente las cifras que aparecerán en una nueva edición, pues cada extracción se desarrolla de manera independiente.

Este contenido fue creado con la ayuda de una inteligencia artificial y revisado por un periodista.