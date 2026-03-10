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Resultado Super Astro Luna hoy, 3 de octubre: número y signo ganador del sorteo

¡Se siguen definiendo los ganadores tras el sorteo del Super Astro Luna de este 3 de octubre! Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Luna y diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

octubre 03 de 2026
10:00 p. m.
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Puede ocurrir una situación especialmente llamativa al revisar un resultado del Super Astro Luna: encontrar las cuatro cifras exactas en el tiquete y descubrir que todavía falta una coincidencia.

El motivo está en el signo zodiacal. Este elemento no funciona simplemente como un acompañante del número, sino que forma parte de la apuesta y, por esa razón, será uno de los datos indispensables cuando se conozca el resultado del Super Astro Luna de este 3 de octubre de 2026.

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La jornada tendrá además una particularidad horaria. Al tratarse de un sábado, el sorteo nocturno está programado para las 10:42 p. m., ocho minutos antes del horario habitual de lunes a viernes.

¿Será que usted será uno de los ganadores? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 3 de octubre de 2026

El más reciente sorteo del Super Astro Luna mantuvo a los apostadores concentrados hasta el último momento.

La combinación que estuvo del lado de la suerte en esta oportunidad fue la siguiente:

  • Número: XXXX.
  • Signo: XXXX.

La dinámica del Super Astro combina precisamente esos dos componentes. El jugador selecciona un número de hasta cuatro cifras y uno de los doce signos zodiacales disponibles.

Por eso, cuando llegue el momento de comprobar una apuesta, observar únicamente el número puede llevar a una conclusión apresurada.

Acertar las cifras sin el signo no completa la jugada en el Super Astro Luna

Imaginemos que las baloteras entregan hipotéticamente el número 7042, acompañado por Leo.

Una persona podría revisar su tiquete y encontrar allí exactamente el 7042. Sin embargo, si su apuesta fue registrada con otro signo, esa coincidencia numérica por sí sola no cumpliría las condiciones del plan de premios.

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La regla también alcanza las demás categorías del juego.

El Super Astro establece oportunidades de premio por acertar las cuatro cifras, las tres últimas o las dos últimas, pero en cada caso debe cumplirse además la condición relacionada con el signo zodiacal.

Este contenido fue creado con la ayuda de una inteligencia artificial y revisado por un periodista.

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