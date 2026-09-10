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Resultado Super Astro Sol hoy, 9 de octubre: número y signo ganador del sorteo

¡Ya se definió el sorteo del Super Astro Sol de este 9 de octubre! Descubra aquí el resultado ganador.

Foto: Super Astro Sol y diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

octubre 09 de 2026
02:15 p. m.
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La tarde de este viernes tendrá un nuevo resultado para quienes siguen diariamente el Super Astro Sol en Colombia.

A medida que se acerca el fin de semana, el calendario de sorteos continúa avanzando y este 9 de octubre no será la excepción. Una nueva combinación de cuatro cifras y un signo zodiacal quedará registrada en el historial del juego.

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La jornada tendrá lugar a las 4:00 de la tarde, cuando se realice la extracción correspondiente a este viernes.

Para entonces, las apuestas registradas quedarán sujetas a un mismo resultado, independientemente de las cifras que haya escogido cada participante.

Resultado del Super Astro Sol hoy 9 de octubre de 2026

Como es habitual, el Super Astro Sol se jugó a las 4:00 de la tarde y la combinación ganadora fue la siguiente:

  • Número ganador: XXXX.
  • Signo zodiacal: XXXX.

La extracción de este viernes será la penúltima de la modalidad Sol durante la semana, pues el sábado 10 de octubre también está programada una nueva jornada.

Posteriormente, el domingo no habrá sorteo de Sol, de acuerdo con el calendario habitual del juego.

De esta manera, el resultado del viernes se incorporará a una semana que todavía tendrá una combinación adicional antes de la pausa dominical.

¿Qué deben tener en cuenta los jugadores del Super Astro Sol este viernes?

Aunque el resultado se conocerá en cuestión de minutos, su importancia dependerá de las apuestas que hayan quedado registradas antes de la extracción.

Cada participante puede seleccionar cuatro cifras y un signo zodiacal, combinación que será utilizada para comprobar si obtuvo alguno de los premios contemplados por el juego.

Las categorías incluyen coincidencias con las cuatro cifras, las tres últimas o las dos últimas, bajo las condiciones establecidas en el reglamento.

Resultado Super Astro Sol hoy, 7 de octubre: número y signo ganador del sorteo
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No obstante, el resultado del viernes no tendrá ninguna relación matemática con las combinaciones obtenidas durante los días anteriores.

Además, tampoco determinará qué números aparecerán en la siguiente jornada. Por eso, quienes consulten el histórico podrán encontrar una sucesión de resultados correspondientes a fechas diferentes, pero no una secuencia que permita anticipar con certeza la próxima extracción.

Este contenido fue creado con ayuda de una inteligencia artificial y revisado por un periodista.

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