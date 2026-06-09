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Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este martes 9 de junio

Consulte el resultado oficial del Super Astro Sol de hoy, martes 9 de junio de 2026. Verifique el número ganador, el signo zodiacal y cómo reclamar el premio.

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este martes 9 de junio
Foto: Super Astro Sol y Freepik.

Noticias RCN

junio 09 de 2026
01:51 p. m.
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Miles de colombianos estuvieron atentos este martes 9 de junio al más reciente sorteo del Super Astro Sol, uno de los juegos de suerte y azar más populares del país.

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Como ocurre cada día, los apostadores esperaban conocer el número ganador para verificar si lograron acertar la combinación y llevarse alguno de los premios que entrega este tradicional sorteo.

El Super Astro se caracteriza por combinar un número de cuatro cifras con uno de los doce signos del zodiaco, lo que aumenta la emoción entre quienes participan diariamente en busca de la suerte.

Resultado oficial del Super Astro Sol de HOY, 9 de junio: número ganador

El resultado del Super Astro Sol de este martes 9 de junio de 2026 fue:

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  • Número ganador: XXXX
  • Signo zodiacal: XXXX

Los jugadores que hayan acertado tanto el número como el signo zodiacal podrán consultar los canales oficiales autorizados para conocer el procedimiento de reclamación de premios y verificar el valor correspondiente de acuerdo con su apuesta.

Es importante revisar cuidadosamente el tiquete original, ya que este documento será indispensable en caso de resultar ganador.

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

El Super Astro es un juego en el que los participantes eligen un número de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999, además de seleccionar uno de los doce signos del zodiaco.

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Dependiendo de la modalidad apostada y de la cantidad de aciertos obtenidos, los jugadores pueden acceder a diferentes premios. El premio mayor se obtiene al acertar tanto el número completo como el signo zodiacal sorteado.

Este juego cuenta con sorteos diarios en sus modalidades Sol y Luna, convirtiéndose en una de las alternativas de azar más seguidas por los colombianos.

Quienes participaron en el sorteo de este martes ya pueden verificar sus resultados y estar atentos a los próximos sorteos, que continúan entregando oportunidades de ganar todos los días a nivel nacional.

Recuerde jugar únicamente a través de canales autorizados y conservar su comprobante de apuesta para cualquier trámite relacionado con premios o consultas posteriores.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.

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