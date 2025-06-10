CANAL RCN
Economía

Los bienes que le pueden quitar por embargos si incumple sus deudas

La Lista de bienes que le pueden quitar por embargos por mora prolongada.

Los bienes que le pueden quitar por embargos si incumple sus deudas
Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 06 de 2025
01:25 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En el mundo de las finanzas personales, adquirir obligaciones crediticias es una herramienta común para el crecimiento y la inversión.

Sin embargo, cuando estos compromisos de pago se incumplen de forma persistente, la ley contempla un mecanismo drástico para proteger a los acreedores: el embargo.

Colpensiones: así puede acceder a pensión con solo 500 semanas cotizadas
RELACIONADO

Colpensiones: así puede acceder a pensión con solo 500 semanas cotizadas

Esta medida legal, aplicada sobre el patrimonio de un deudor, es el recurso final para saldar una deuda pendiente.

Es fundamental que los ciudadanos conozcan cuáles son los bienes que le pueden quitar por embargos para no enfrentar una pérdida patrimonial inesperada.

El embargo, en esencia, es una orden para asegurar un bien (mueble o inmueble) que garantiza que el acreedor recuperará su dinero, según lo establece el marco legal.

¿Qué tipos de activos financieros pueden ser intervenidos por embargo?

Cuando una persona entra en mora prolongada, los activos líquidos son el primer objetivo de las entidades financieras o el Estado. No se trata solo del dinero en efectivo; la intervención abarca diversos instrumentos de ahorro e inversión que usted posea en el sistema bancario.

Así puede blindar su vivienda contra embargos sin su consentimiento
RELACIONADO

Así puede blindar su vivienda contra embargos sin su consentimiento

Es común que las órdenes judiciales o los procesos coactivos apunten a los siguientes bienes que le pueden quitar por embargos directamente de su entidad bancaria, ya que son fáciles de identificar y movilizar:

  • Cuentas bancarias: Tanto las de ahorro como las corrientes están sujetas a la medida, aunque existen límites inembargables sobre los saldos mínimos.
  • Depósitos de Inversión: Se incluyen los Certificados de Depósito a Término (CDT) y los Certificados de Ahorro a Término (CDAT).
  • Fondos y Carteras: Los dineros invertidos en fondos de inversión y otras inversiones virtuales no están exentos de ser asegurados para cubrir la obligación.
  • Cuentas Especializadas: Incluso productos como las Cuentas de Ahorros para el Fomento de la Construcción (AFC) y los depósitos de bajo monto pueden ser objeto de la acción legal.

¿Cómo se ordenan los embargos?

El proceso de embargo puede iniciarse de dos formas principales: por proceso de cobro coactivo, cuando la deuda es con el Estado (como impuestos), permitiendo a las entidades retirar el dinero sin necesidad de un fallo judicial; o por orden judicial, donde el acreedor (una empresa o particular) demanda al deudor ante un juez.

Alerta para morosos en Colombia: Nueva ley en Colombia agiliza los embargos a partir de 2026
RELACIONADO

Alerta para morosos en Colombia: Nueva ley en Colombia agiliza los embargos a partir de 2026

Un punto crucial que impacta la celeridad de estos procesos es la reforma legal que se avecina. Se anticipa que, a partir de febrero de 2026, los procedimientos de embargo podrán ser ejecutados de forma más expedita, ya que su potestad no estará limitada solo a los jueces, sino que también podrá ser otorgada a los árbitros ejecutores.

Esta modificación busca agilizar la recuperación de carteras morosas, lo que significa menos tiempo entre el incumplimiento de pago y la materialización del embargo sobre su patrimonio.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Colpensiones

Colpensiones: así puede acceder a pensión con solo 500 semanas cotizadas

Ministerio de Transporte

Las multas de tránsito más frecuentes en la semana de receso escolar en Colombia

Ministerio de Transporte

Mintransporte suspenderá registros de vehículos que no cuenten con traspaso formal

Otras Noticias

Bogotá

Avanza la Línea 1 del Metro de Bogotá: este es el porcentaje al que llegaron las obras en septiembre

El alcalde, Carlos Fernando Galán, confirmó que al cierre de septiembre de 2025 la Línea 1 del Metro alcanzó un avance del 64,85 %.

Enfermedades

La peligrosa moda de TikTok de tapar la boca con cinta para roncar que pone en riesgo la respiración

Usar cinta para roncar no funciona y pone su salud en peligro innecesario. El reto de TikTok que alarmó a los profesionales de la salud.

Artistas

Dolor en la televisión y el cine: murió emblemática actriz denominada una de las mejores de todos los tiempos

Yina Calderón

Yina Calderón, entre lágrimas, confirmó la muerte del amor de su vida

Canal RCN

Comunicado de la Selección Colombia: cambio de última hora en la convocatoria por lesión