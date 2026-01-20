Se fijó la tarifa del transporte público Soacha–Bogotá en 2026: conozca el alcance de la medida

Desde el 13 de enero de 2026, rige la nueva tarifa del transporte público en la ruta Soacha–Bogotá y viceversa, establecida por la Agencia Regional de Movilidad mediante el Acuerdo de Junta Directiva N.º 001 del 9 de enero de 2026.

Aunque el valor del pasaje es el mismo para el corredor, el propio documento aclara que la medida no tiene el mismo alcance para todos los servicios que operan en la ruta, ya que en la Autopista Sur confluyen dos tipos de operación claramente diferenciados: operación nacional y operación urbana

¿Cuál es la tarifa oficial para 2026 entre Soacha y Bogotá?

El acuerdo fija los siguientes valores para el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Colectivo de Pasajeros:

$3.300 para la tarifa diurna, de lunes a sábado entre 6:00 a. m. y 6:59 p. m.

$3.400 para la tarifa nocturna, así como para domingos y festivos, entre 7:00 p. m. y 5:59 a. m.

Estos valores surgen de los estudios de costos elaborados por la Agencia Regional de Movilidad y por el municipio de Soacha, conforme a la metodología definida por el Ministerio de Transporte.

¿A qué servicio aplica directamente la medida?

En el corredor de la autopista Sur, entre Soacha y Bogotá, prestan servicio dos tipos de operación que, aunque comparten la misma ruta, no se encuentran en la misma situación administrativa para aplicar la nueva tarifa.

Por un lado, se encuentra la operación de carácter nacional, que pasó a estar bajo la Agencia Regional de Movilidad, que actualmente ejerce la autoridad regional en materia de transporte en el corredor. Para este tipo de operación, la tarifa fijada en el Acuerdo 001 ya se encuentra dentro del ámbito de competencia de la ARM.

Por otro lado, está la operación urbana, que también presta servicio en la ruta Soacha–Bogotá y viceversa, pero que sigue sujeta a decisiones del municipio de Soacha. En este caso, el incremento tarifario no puede aplicarse de manera automática, ya que requiere un decreto expreso de la Alcaldía de Soacha que autorice el alza.

Mientras dicho acto administrativo no sea expedido, la tarifa que deben cobrar los servicios de operación urbana se mantiene en $3.000.

¿Cuándo se debe pagar el pasaje más caro?

El criterio práctico definido para los usuarios es claro. Los pasajeros solo están obligados a pagar la nueva tarifa de transporte cuando el vehículo tenga instaladas las dos calcomanías oficiales, con las especificaciones técnicas establecidas por la Agencia Regional de Movilidad.

Estas calcomanías constituyen el mecanismo formal de divulgación y validación de la tarifa, y su presencia indica que el vehículo se encuentra autorizado para aplicar el valor fijado en el Acuerdo 001 de 2026. En ausencia de estos avisos, el cobro de la nueva tarifa no corresponde, especialmente en los servicios de operación urbana que aún no cuentan con autorización municipal.