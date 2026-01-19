Las estaciones de TransMilenio que permiten ingresar sin tarjeta TuLlave: confirman cambio

Cada vez la tecnología se apodera más de las acciones cotidianas de los ciudadanos en Colombia. Y el transporte público no es la excepción.

En las últimas horas, TransMilenio confirmó un cambio que llamó la atención de miles de usuarios: ya no siempre será obligatorio usar la tarjeta TuLlave para ingresar al sistema.

La medida hace parte del proceso de modernización del transporte en Bogotá y se suma al reciente ajuste tarifario que comenzó a regir en enero de 2026. El objetivo es agilizar el ingreso a las estaciones, reducir filas y ofrecer alternativas de pago acordes con los hábitos digitales actuales.

Estaciones donde ya se puede ingresar sin tarjeta TuLlave

Desde esta semana, TransMilenio puso en funcionamiento validadores que permiten pagar el pasaje directamente con tarjetas bancarias o dispositivos móviles, sin necesidad de la tarjeta TuLlave. Por ahora, la implementación se concentra en puntos específicos de la ciudad.

Actualmente, los usuarios pueden ingresar sin TuLlave en el Portal Norte – Unicervantes y en la estación El Tiempo – Cámara de Comercio de Bogotá.

En estos lugares, basta con acercar una tarjeta débito o crédito Visa o MasterCard, o un celular o reloj inteligente con billetera digital activa, al lector del torniquete para validar el acceso.

El proceso es rápido y sencillo. La validación se realiza en tiempo real y tarda cerca de un segundo, verificando que la tarjeta esté activa y cuente con saldo o cupo disponible. Esto elimina la necesidad de recargar previamente una tarjeta de transporte.

Tarjeta TuLlave seguirá funcionando en toda Bogotá

Aunque el nuevo método de pago representa un avance importante, la tarjeta TuLlave seguirá siendo fundamental dentro del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá. Este medio de pago mantiene beneficios que no se trasladan a las tarjetas bancarias.

Entre ellos se destacan los transbordos sin cobro adicional, la opción de realizar viajes a crédito cuando no se tiene saldo y la protección del dinero en caso de pérdida o robo, siempre que la tarjeta esté personalizada. Por eso, desde TransMilenio recalcan que la nueva tecnología no reemplaza a TuLlave, sino que la complementa.

Actualmente, se conoció que el sistema acepta tarjetas Visa y MasterCard débito o crédito, pagos sin contacto desde celulares con billeteras digitales y pagos desde relojes inteligentes compatibles. Se espera que, con el tiempo, esta modalidad se extienda a más estaciones de la ciudad.