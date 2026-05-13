Tarjeta oficial Atlético Nacional y dale!: beneficios, descuentos y cómo solicitarla

Esta alianza busca transformar la pasión por Atlético Nacional en beneficios financieros, descuentos en boletería y experiencias exclusivas. Conozca cómo solicitarla desde su celular y acceda a bonos de bienvenida y hasta camisetas firmadas por los jugadores.

Beneficios exclusivos de la nueva tarjeta oficial de Atlético Nacional

El cuadro antioqueño, reconocido como uno de los equipos con mayor impacto deportivo, cultural y social en Colombia, cuenta con una fanaticada que supera los 15 millones de seguidores. Pensando en ellos, la billetera digital dale! ha diseñado un producto financiero que trasciende las transacciones tradicionales y premia la pasión por el fútbol.

Esta nueva tarjeta no es solo un medio de pago, sino una llave de acceso a un ecosistema diseñado exclusivamente para el hincha verdolaga. Según José Manuel Ayerbe Osorio, CEO de dale!, este lanzamiento va más allá de lo transaccional:

Esta alianza representa una oportunidad para estar más cerca de millones de hinchas... queremos ofrecerles beneficios reales y experiencias que fortalezcan su vínculo con el equipo.

¿Cómo ganar camisetas firmadas de Nacional y cashback de $27.000?

El lanzamiento viene acompañado de incentivos inmediatos para quienes decidan sumarse a esta iniciativa financiera y deportiva. El atractivo principal para los primeros usuarios que soliciten la tarjeta en su formato físico es un 'cashback' (devolución de dinero) equivalente a $27.000 pesos, un alivio directo al bolsillo que se activa por confiar en la alianza.

Pero la fidelidad tiene recompensas mayores a largo plazo. La plataforma premiará a los usuarios que más utilicen la tarjeta mediante el establecimiento de metas de facturación. Los hinchas que alcancen estos objetivos participarán por el sorteo de indumentaria oficial, destacando la entrega de 5 camisetas autografiadas por las estrellas del plantel profesional, además de otras 25 camisetas oficiales de competencia.

Descuentos en boletería y Tienda Verde para la hinchada

El presidente de la institución deportiva, Sebastián Arango Botero, destacó que el objetivo principal es que los aficionados "vivan el club más allá de los partidos". Por ello, el plástico ofrece rebajas sustanciales en elementos que hacen parte del día a día y del consumo habitual de un hincha fiel.

Los portadores de la tarjeta tendrán acceso preferencial y descuentos especiales en la compra de boletería para los encuentros de local en el estadio Atanasio Girardot. Asimismo, disfrutarán de precios especiales en artículos de las tiendas oficiales (Tienda Verde), matrículas en las escuelas de fútbol del club y acceso a eventos o experiencias VIP que acercarán a los fanáticos a sus ídolos, fomentando una conexión sin precedentes en el fútbol profesional colombiano.

Paso a paso: ¿Cómo solicitar la tarjeta dale! de Atlético Nacional?

La modernización financiera es clave en esta alianza, pensada para la comodidad del usuario. Por ende, el proceso para adquirir este medio de pago se realiza de forma 100 % digital. Los interesados solo necesitan descargar la aplicación o ingresar a la plataforma de dale! desde su teléfono celular, completar el registro con sus datos personales y solicitar el producto sin papeleos ni trámites engorrosos en sucursales físicas.

Un dato de vital importancia es la inclusión de las nuevas generaciones en esta estrategia de fidelización. La tarjeta oficial puede ser solicitada por jóvenes desde los 12 años de edad, democratizando el acceso a productos financieros. Esto permite que los hinchas más jóvenes comiencen a construir su relación bancaria y su pasión por el 'Rey de Copas' desde temprana edad, asegurando un relevo generacional que une la tecnología con el amor por la camiseta.